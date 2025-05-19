中美晶攜手印度第二大太陽能電池及模組廠 合資新公司

中美晶（5483）於19日正式宣布，攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies，將共同合資一家新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶圓，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用及在地緣政治下海外市場需求。後續並將配合印度政府政策，擴大產能掌握商機。

中美晶指出，印度太陽能市場是全球快速成長的太陽能市場之一，有豐富太陽能資源需求，再輔以政府積極發展產業鏈，印度市場正迅速蓬勃發展，將扮演全球綠色供應鏈的關鍵角色。而中美晶布局海外太陽能供應鏈，與Premier Energies簽屬合資協議，中美晶將認購該合資公司並獲26%股權。

Premier Energies是印度第二大太陽能電池及模組整合製造商，其太陽能電池產能 8.4 GW（包括 6.4 GW 建設中）和太陽能模組產能 11.1 GW（包括 5.8 GW 建設中）。

中美晶提到，此次合作旨在將Premier Energies大規模的製造能力與中美晶擁有垂直整合供應鏈的優勢相結合，未來雙方合作，供應印度內需市場以及在地緣政治下海外市場需求，並使企業在面對全球貿易政策變動時更具韌性。