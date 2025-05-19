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台灣世衛場邊活動 宏碁廣達展現台灣智慧醫療實力
台灣世衛行動團今年場邊活動展現醫療與科技實力，首場論壇由宏碁、廣達2大電腦業者說明各自運用AI發展智慧醫療的成果和國際合作情形。
第78屆世界衛生大會（WHA）19至27日於日內瓦舉行，台灣政府與民間合力透過多樣場邊活動，展現爭取國際公衛體系一席之地的不懈決心。除了18日上午民間團體在世界衛生組織（WHO）總部萬國宮前廣場的集會遊行，下午登場的論壇則發表台灣在人工智慧（AI）醫療的進步情形。
今年台灣以一語雙關Chip in with Taiwan（與台灣一起投入）的口號前進世衛，藉由晶片等科技實力強化國際印象。衛生福利部長邱泰源表示，政府近年將醫療與科技2個軌道結合，促使2個台灣強項發揮加乘效果。
他在答覆媒體詢問時表示，當前發展智慧醫療須努力克服3個困難點，包括各醫院使用不同系統下，如何使資訊標準化，以及資訊互相連結、保護資料安全等。
宏碁智醫總經理暨醫療長許凱程分享了AI輔助檢測系統，例如在骨質密度檢測、眼睛疾病偵測方面都有很高準確度。相關系統除了與台灣地方政府如台南市合作，也已前進帛琉、貝里斯等邦交國和馬來西亞、泰國等。
廣達電腦智慧醫療事業部處長洪仲璽則分享發展AI醫療雲的QOCA平台，目前已與16個國家、20家機構合作建立模型，並特別以癌症篩檢為目標。他幽默地說明系統取名與短尾矮袋鼠（quokka）同音，因為就像牠們看來總是在微笑，希望智慧醫療平台也能帶給世人健康微笑。
這場論壇共有邦交國代表、台灣僑民和青年代表與國際醫界人士等約近百人參加。
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