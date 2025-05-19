中美晶 布局印度市場

彭博資訊報導，印度再生能源設備業者Premier能源公司（PEL）在申報資料中揭示，已與台廠中美晶（5483）達成製造與銷售太陽能矽晶圓的協議。

至昨（18）日截稿前，中美晶未回應上述消息。外界認為，這應是中美晶集團繼旗下環球晶宣布有意加碼在美國的半導體矽晶圓投資後，又一件最新跨國布局。

PEL表示，中美晶將投資雙方擬議的合資企業Premier Energies GWC公司，並取得26％持股，PEL則持股74％，藉此在印度設立製造設施，滿足全球市場需求。