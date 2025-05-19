AI伺服器產業後市 兩好兩壞

挪威主權基金與新加坡政府基金不約而同大賣台灣代工廠持股，引發關注。業界原先預期，今年AI伺服器產業將「一路向好」，但受美國總統川普對等關稅政策影響，AI伺服器代工廠營運正面臨「兩好、兩壞」，商機來臨之際，也伴隨著更多的挑戰。

產業後市的「兩好」，首先是川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定。第二個「好」是美國總統川普日前率領科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，啟動AI大基建。

台廠喜迎兩大利多，但兩大負面因素也如影隨形。首先是新台幣匯率大升對毛利率的衝擊，尤其新台幣4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，5月2日、5日更是暴衝。其次是川普政府祭出的對等關稅政策，豁免期將於7月初屆滿，後市仍有極大不確定性。