看壞 AI 鏈？挪威主權基金、新加坡政府基金大砍仁寶、緯創等持股

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工廠最新股東名單出爐，全球兩大主權財富基金挪威主權基金新加坡政府基金大賣代工廠持股。挪威主權基金砍倉仁寶（2324）、緯創（3231），直接退出兩大廠前十大股東之列，更狂賣手中仁寶逾22%持股。新加坡政府基金則鎖定緯穎（6669）、廣達（2382），同樣退出兩家代工廠前十大股東。

挪威主權基金與新加坡政府基金分居全球最大與第五大主權財富基金，選股標的大多以能提供穩健報酬、長期經營為主。時值AI需求雜音紛沓之際，兩大重量級財富主權基金大舉減碼代工廠股票，是否因觀望產業後市、受AI產業恐面臨泡沬化等雜音干擾而賣股，引發市場關注。

緯創去年揭露的前十大股東名單中，託管挪威主權基金的花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶，持股2,538萬5,944股，持股比率為0.88%，為第十大股東，但今年一舉退出十大股東之列。

仁寶方面，公開觀測站資料顯示，該公司去年揭露的前十大股東名單中，挪威主權基金持股達4,834萬4,697股，持股比率為1.1%，但2024年未入列前十大股東。以仁寶今年揭露的第十大股東、勞工保險基金持股3,734萬股推算，挪威主權基金至少減碼約1.1萬張持股，相當於砍倉超過22%。

新加坡政府基金則出脫緯穎、廣達持股。緯穎去年揭露的前十大股東名單中，花旗（台灣）託管的新加坡政府基金專戶，也就是新加坡主權基金名列緯穎第八大，持股197萬7,000股，持股比率1.13%；緯穎最新揭露的前十大股東名單則未見新加坡政府基金，換算相當於減碼至少31萬1,000股（約311張）。

不過，緯穎獲挪威主權基金加碼。緯穎公布的最新前十大股東資料顯示，挪威主權基金持股一舉躍升至169萬8,000股，持股比率0.91%，為第九大股東。

廣達也是另一家遭新加坡政府基金減碼的代工廠。廣達去年揭露的前十大股東名單中，新加坡政府基金持股6,757萬23股，持股比率1.75%，為第五大股東；廣達最新前十大股東名單中，則未見新加坡政府基金，若與最新排名第十大股東持股相較，新加坡政府基金至少減碼廣達2,304萬股（約2.3萬張）。

主權基金 新加坡 股東

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