除了黃仁勳演講 彭博：COMPUTEX科技大戲 五看點聚光

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點，但彭博資訊盤點今年COMPUTEX將有五大看點。

輝達的下一步

黃仁勳已多次討論AI在機器人產業的潛力，投資人殷切期盼能聽到輝達延伸事業觸角的進一步策略，包括主權AI商機的布局。市場也緊盯輝達和聯發科（2454）是否會證實以安謀（Arm）晶片推廣AI個人電腦（PC）的「Windows-on-Arm」解決方案。

鴻海集團董事長劉揚偉初登場

鴻海（2317）集團董事長劉揚偉20日將首度在COMPUTEX發表主題演講，可能強調該公司作為AI伺服器組裝業者的角色愈來愈重要。鴻海集團已積極拓展電動車業務與研發機器人，劉揚偉之前談及COMPUTEX的焦點時表示，「當然是AI加機器人」。

英特爾執行長陳立武新氣象

陳立武今年不會發表主題演講，但將積極安排和與會者開會，掌握合作夥伴與客戶的看法，將致力說服台積電的客戶，英特爾的晶圓廠為可信的替代方案。他最近表示，他每天會開多場會議，試圖獲得改革英特爾的洞見。

AI投資是否帶來回報

消費者對AI迄今的反應始終沒有市場預期熱烈。今年的與會者將面對AI何時能帶來回報的關鍵問題，並須化解市場對「AI泡沫」的疑慮。

晶片製造地域的轉移

各大晶片廠都已承諾將大手筆投資美國，最知名者當屬台積電要加碼投資1,000億美元，其他供應鏈業者也都將跟進，而新的關稅更加快了投資計畫。