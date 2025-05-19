台北國際電腦展 「跨界整合」科技新趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX）已有超過40年歷史，早年主要展示資訊軟硬體產品，在AI浪潮推動下，半導體業者與相關產品的光芒格外耀眼，透露「跨界整合」成為科技界當紅的新趨勢。

今年台北國際電腦展，半導體與AI躍居主角。業界認為，在可預期的未來幾年，電腦展若是出現更多AI與人形機器人相關應用與產品，應當也不會讓人意外。

資通訊產業發展本來就與半導體元件的進步密不可分，只是過往半導體業者在台灣的展覽盛事，當屬會在下半年舉行的國際半導體展。

不過，現在於上半年舉辦的電腦展中，也逐漸有更多半導體的色彩。

尤其是生成式AI浪潮興起後，從雲端運算的AI晶片、伺服器與周邊元件，到邊緣運算的AI手機、AI PC等產品，與相關應用服務的發展，都是市場目光焦點所在，也成為展覽中不可或缺的看頭。

身為當今AI霸主，可預期輝達執行長黃仁勳將連三年在台北國際電腦展期間掀起廣大風潮。產業界或資本市場對他與公司產品熟悉很理所當然，但連一般民眾也大多知曉「那個穿皮衣的男人」，甚至像追星一樣在他可能出沒的餐廳或夜市等地點等候，還衍生出黃仁勳美食地圖之類的話題，連剪個頭髮都受關注，這魅力就可謂是前無古人，讓外界嘖嘖稱奇。

業界直言，若說黃仁勳是當今全球AI晶片排名第二的超級業務員，應該沒有人可以稱第一。

今年台北國際電腦展將登場，在黃仁勳的主題演講之後，接下來幾天，估計各大廠商端出的展覽或演講內容，將會有一大部分跟AI相關，揭示未來AI將無所不在的發展方向。