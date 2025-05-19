台北國際電腦展 「跨界整合」科技新趨勢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）已有超過40年歷史，早年主要展示資訊軟硬體產品，在AI浪潮推動下，半導體業者與相關產品的光芒格外耀眼，透露「跨界整合」成為科技界當紅的新趨勢。

今年台北國際電腦展，半導體與AI躍居主角。業界認為，在可預期的未來幾年，電腦展若是出現更多AI與人形機器人相關應用與產品，應當也不會讓人意外。

資通訊產業發展本來就與半導體元件的進步密不可分，只是過往半導體業者在台灣的展覽盛事，當屬會在下半年舉行的國際半導體展。

不過，現在於上半年舉辦的電腦展中，也逐漸有更多半導體的色彩。

尤其是生成式AI浪潮興起後，從雲端運算的AI晶片、伺服器與周邊元件，到邊緣運算的AI手機、AI PC等產品，與相關應用服務的發展，都是市場目光焦點所在，也成為展覽中不可或缺的看頭。

身為當今AI霸主，可預期輝達執行長黃仁勳將連三年在台北國際電腦展期間掀起廣大風潮。產業界或資本市場對他與公司產品熟悉很理所當然，但連一般民眾也大多知曉「那個穿皮衣的男人」，甚至像追星一樣在他可能出沒的餐廳或夜市等地點等候，還衍生出黃仁勳美食地圖之類的話題，連剪個頭髮都受關注，這魅力就可謂是前無古人，讓外界嘖嘖稱奇。

業界直言，若說黃仁勳是當今全球AI晶片排名第二的超級業務員，應該沒有人可以稱第一。

今年台北國際電腦展將登場，在黃仁勳的主題演講之後，接下來幾天，估計各大廠商端出的展覽或演講內容，將會有一大部分跟AI相關，揭示未來AI將無所不在的發展方向。

AI 半導體 電腦展

延伸閱讀

黃仁勳驚聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母收藏」

不只有Nvidia黃仁勳演講 彭博：Computex還有這四大看點

黃仁勳彩排步出北流！偕妻同車離開 明宣布AI新一年發展

「Hopper不再供中」 黃仁勳：高階晶片未轉賣 太重了難走私

相關新聞

電腦展來了 聚焦AI、機器人和量子電腦3亮點

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）明天開展，AI（人工智慧）、機器人和量子電腦將是今年展場亮點。鴻海董事長劉揚...

除了黃仁勳演講 彭博：COMPUTEX科技大戲 五看點聚光

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為...

台北國際電腦展 「跨界整合」科技新趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX）已有超過40年歷史，早年主要展示資訊軟硬體產品，在AI浪潮推動下，半導體業者與相關產品...

AI伺服器產業後市 兩好兩壞

挪威主權基金與新加坡政府基金不約而同大賣台灣代工廠持股，引發關注。業界原先預期，今年AI伺服器產業將「一路向好」，但受美...

美中釋利多太陽能鏈放晴 元晶、茂迪、聯合再生迎轉機

繼美國政府對大馬、柬埔寨、泰國、越南等東南亞四國祭出重稅，嚴打太陽能陸企洗產地之後，大陸太陽能六大巨頭也啟動大整改行動，...

中美晶 布局印度市場

彭博資訊報導，印度再生能源設備業者Premier能源公司（PEL）在申報資料中揭示，已與台廠中美晶達成製造與銷售太陽能矽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。