微星AI PC升級「AI Robot」將發表 六款LLM離線聽令
微星（2377）Computex預告將發表「AI Robot」智慧助手，從去年圖生文及文生圖再升級，電競玩家可以用自然語言（口令或文字）呼叫多種離線版AI模型處理任務，離線保存個資不外洩，高階顯示器則跟三星合作擴大 QD-OLED顯示器陣仗，發表首款搭載感測器AI Care Sensor2.0螢幕，判讀人臉才讓待機喚起，用AI減少OLED螢幕誤判延長螢幕壽命。
AI PC新品在NVIDIA跟AMD新繪圖晶片推出下，本季陸續登場，Trendforce估2025年AI PC滲透率攀升至15％，除Copilot+外，品牌PC大廠也投入自研AI功能，提高電競玩家使用體驗，並拉高商用機工作效率，隨雲端LLM模型不斷推陳出新，PC大廠則以離線版本隱私保障為訴求。
微星發表MEG系列頂級電競桌上電腦（支援RTX 5070顯示卡以上等級），預告搭載AI Robot軟體，利用強大的地端電腦算力，讓許多大語言模型算力在桌機端完成運算，不需要把圖片檔案上傳，目前預告介面功能包括：AI Control自然語言模型控制台、AI File大語言模型、AI Agnet AI代理3大功能。
AI Control目前支援英語跟中文語文及聲控指令，透過文字指令或聲音指令調整電腦各種功能控制，包括螢幕亮度調整或開啟關閉功能，AI File大語言模型網羅LIama-3-instruct、Deepseek、Phi-4-mini、Mistral等LLM，讓用戶可以隨意選擇，偏好LLM，透過上傳檔案執行分析報告等工作，進行離線AI任務。
AI Agent則可以在對話視窗中建立快捷鍵，比方「開會」或「翻譯」，預先將常用Prompt指令輸入好，並設定名詞作為快捷鍵，一按「開會」，AI就會開始執行你設定的功能（如錄音並做成會議記錄），或者按「翻譯」就能把一串中文翻譯英文。
AI Agnet也可以幫忙查找出差期間所需機票住宿等資訊，提供網頁摘要及連結。微星表示，除定票查網路資料會用到聯網功能，其他的AI模型都在地端，僅約占PC約2GB記憶體，而MPG或MAG系列中階與入門系列電腦，則提供輕量版AI Assistant可選擇下載DeepSeek或Gemma等AI模型，目前AI Robot功能都還在微調，也期望此次Computex徵集更多用戶意見，正式發表時間還未定。
在OELD顯示器方面，微星也推出AI Care Sensor功能，如在MPG系列500Hz顯示器上，放入AI CMOS晶片，不斷偵測螢幕前方人體人臉，在人離開或沒有看螢幕時，自動啟動省電或隨環境光線調整亮度，人回到到螢幕前再亮起。
特別是，透過AI辨識非人臉就不會誤觸發啟動，可以減少螢幕因誤判物件而閃爍變亮。AI Care則保護無感測鏡頭的其他OLED螢幕，每24小時進行自動刷新7-15分鐘，避免OLED螢幕烙印，延長使用壽命。
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