微星發表輝達、聯發科AI超級電腦 第3季亮相

輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）聯手進軍AI個人超級電腦的「Project Digits」計畫，下半年將衝刺，其中DGX Spark採用全新輝達GB10 超級晶片，內含聯發科20核超級CPU，一台小小1.2升容量機身，要說是輝達進軍個人桌上型電腦算是小看它了，因為算力上看1000Tops，預計8月推出。

NVIDIA執行長黃仁勳年初在CES預告將與聯發科合作，推出價格更親民的算力工作站DGX Spark及DGX Station，而其中DGX Spark支援20核心 Arm CPU，預計8月開賣，微星（2377）安排由工業電腦團隊操刀，DGX Station預計稍晚推出，算力更大，支援PCIe Gen5 的72 核心Arm CPU跟Blackwell GB300 GPU，微星規劃由伺服器事業群銷售。

微星18日舉行COMPUTEX展前發表會，秀出靜態展示跟輝達合作的原型機MSI Edge Xpert MS-C931，除包含GB10超級晶片（包含Blackwell GPU及20核心Arm架構的CPU），後者由策略結盟伙伴聯發科操刀，算力幾乎直上聯發科頂規手機晶片天璣9400＋，支援NVLink C2C CPU-GPU記憶體連結介面及128GB記憶體，硬碟會有1TB及4TB兩版本，價格約2,999美元及3,999美元，從價位跟算力，可知主要鎖定企業及研究機構。

微星指出，該機種算力1,000 Tops比AI PC的算力高10至12倍，顯示卡VRAM也比NVIDIA頂規顯示卡RTX 5090 大3倍以上，可以跑參數龐大的大語言模型，支援網路介面卡NVIDIA ConnectX-7 SuperNIC，支援最高200Gb/s，讓DGX Spark可以一台疊一台透過光纖連結，算力可擴充至2,000Tops，支援DGX作業系統，適合開發者微調AI模型或是以AI推論模型進行推論。

DGX Spark機身只有1.2升容量，長寬15.1cm，高度5.2cm，但耗能180W，雖機身規格跟英特爾的NUC相近，但效能定位明顯有別。

DGX 是NVIDIA為「AI 模型訓練」與「高端推論工作負載」設計的企業級 GPU 超級電腦平台，不只是微星，業界包括惠普、戴爾、技嘉（2376）、華碩（2357）都宣布將推出DGX Spark系統，此舉被視為NVIDIA向下延伸其AI算力硬體的機種，而外界也臆測聯發科跟輝達將合作WoA機種，2026年雙方的合作戰線也將愈來愈廣。