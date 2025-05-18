偏光片大廠誠美材料慶20周年 「家庭日」力挺台鋼雄鷹

國內偏光片大廠誠美材料（4960）喜迎創設20周年，連兩天舉辦「棒球家庭日」，邀認養家庭及新住民家庭學童齊聚澄清湖棒球場為「台鋼雄鷹」加油，鼓舞在地球隊士氣。

2005年創立的誠美材料，致力於光學材料的研發製造，產品廣泛應用於顯示器、車用面板等領域，事業版圖橫跨全球，誠美材表示，因應疫後IT換機需求潮、Win 10停止支援及AI PC成本趨向親民化，2025年市場需求應比去年審慎樂觀，將持續推進車載、OLED等高值化產品。

誠美材也宣布進軍先進封裝材料，開發膜材、膠和塗佈應用，將核心技術延伸至非偏光片的產品，拓展多元市場。董事長宋妍儀說，公司除追求技術創新，落實對環境永續的承諾，對內打造友善職場，對外履行企業社會責任，因此特別20周年之際，舉辦充滿溫度的「職棒家庭日」活動，凝聚彼此情感，也為在地球隊加油。