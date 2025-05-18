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偏光片大廠誠美材料慶20周年 「家庭日」力挺台鋼雄鷹

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
誠美材料舉辦棒球家庭日，由永續長萬永泰（右四）、副理李佳容（右三）與台鋼球員葉保弟(左二)、陳致嘉(左三)及芥菜種教會代表共同留影。圖／誠美材提供
誠美材料舉辦棒球家庭日，由永續長萬永泰（右四）、副理李佳容（右三）與台鋼球員葉保弟(左二)、陳致嘉(左三)及芥菜種教會代表共同留影。圖／誠美材提供

國內偏光片大廠誠美材料（4960）喜迎創設20周年，連兩天舉辦「棒球家庭日」，邀認養家庭及新住民家庭學童齊聚澄清湖棒球場為「台鋼雄鷹」加油，鼓舞在地球隊士氣。

2005年創立的誠美材料，致力於光學材料的研發製造，產品廣泛應用於顯示器、車用面板等領域，事業版圖橫跨全球，誠美材表示，因應疫後IT換機需求潮、Win 10停止支援及AI PC成本趨向親民化，2025年市場需求應比去年審慎樂觀，將持續推進車載、OLED等高值化產品。

誠美材也宣布進軍先進封裝材料，開發膜材、膠和塗佈應用，將核心技術延伸至非偏光片的產品，拓展多元市場。董事長宋妍儀說，公司除追求技術創新，落實對環境永續的承諾，對內打造友善職場，對外履行企業社會責任，因此特別20周年之際，舉辦充滿溫度的「職棒家庭日」活動，凝聚彼此情感，也為在地球隊加油。

這次誠美材「家庭日」以挺台鋼雄鷹與統一7-ELEVEN獅共同合作的「南人祭」活動為主軸，透過棒球串連高雄、台南生活圈，支持「地方棒球振興計畫」，同時邀基督教芥菜種會扶助的認養家庭與新住民家庭孩童一同觀賽，共享職棒魅力。未來也將再推出員工健康倡議、綠色生產流程優化及人才培育計畫，落實「永續共好」精神。

誠美材料迎接創業20周年，舉辦棒球家庭日，員工攜家帶眷看棒球，響應「地方棒球振興計畫」。圖／誠美材提供
誠美材料迎接創業20周年，舉辦棒球家庭日，員工攜家帶眷看棒球，響應「地方棒球振興計畫」。圖／誠美材提供

材料 永續

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