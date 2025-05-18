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彭博：中美矽晶與印度PEL擬成立合資公司 製造太陽能矽晶圓

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度再生能源設備業者Premier能源公司（PEL）表示，已和台灣中美矽晶製品達成製造與銷售太陽能矽晶圓的協議。美聯社
印度再生能源設備業者Premier能源公司（PEL）表示，已和台灣中美矽晶製品達成製造與銷售太陽能矽晶圓的協議。美聯社

彭博資訊報導，印度再生能源設備業者Premier能源公司（PEL）在申報資料中表示，已和台灣中美矽晶製品達成製造與銷售太陽能矽晶圓的協議。

PEL表示，中美矽晶製品將投資雙方擬議的合資企業Premier Energies GWC公司，取得26%持股，PEL則持股74%，「這家合資公司的著眼領域為在印度設立製造設施，滿足全球市場的需求」。

印度 太陽能

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