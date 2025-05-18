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AI電力即算力 台達電、光寶科成今年COMPUTEX新亮點

中央社／ 台北18日電

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日即將登場，聚焦AI未來發展。隨著AI機房耗電量龐大，並衍生散熱需求，已有專家喊出AI「電力即算力」，台灣電源雙雄台達電光寶科角色愈來愈吃重，將成為今年電腦展重要新亮點。

台達電預告將展出從電網到晶片（Grid-to-Chip）的整合解決方案，光寶科則是睽違多年後今年重磅回歸COMPUTEX。

AI當道，今年台北國際電腦展以「AI Next」做為大會主題，由於AI伺服器走向高密度運算，對於電源功率需求愈來愈高，且高速運算所產生的熱能衍生出迫切的散熱需求，具備整合能力的台達電、光寶科等2大電源廠，在其中扮演關鍵角色。

17日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宴請台灣供應鏈夥伴，主要來賓名單以系統廠和半導體廠為主，其中台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬雙雙入列，成為少數的關鍵零組件業者代表。

台達電電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源日前參加今年COMPUTEX展前首場暖身論壇「AI NEXTFORUM」，提到AI資料中心用電量驚人，他引述產研機構Gartner的統計預測，2024年全球AI資料中心的用電需求達261TWh，這是天文數字，對照台灣2024年用電總量283TWh，代表全球AI資料中心1年的電力需求相當於台灣一整年的用電量。

更驚人的是，這個數字預估2027年將成長達到500TWh，等於短短3年再倍增，蓋電廠的速度根本跟不上。因此除了追求電源功率，如何提升電源使用效率變得至關重要。

陳盈源預告，台達電將在今年COMPUTEX展出從電網到晶片的整合解決方案，包括HVDC高壓直流架構，可提升效率、簡化配電，液冷與全方位散熱，以因應高密度伺服器需求；另外模組化和貨櫃型資料中心，可支援快速部署與擴展。

邱森彬在4月底的光寶科法說會中表示，公司睽違多年後，5月將重磅回歸COMPUTEX，展出綠色資料中心、5G AI-RAN無線存取網路整合式解決方案等。

光寶科主管表示，今年是光寶科成立50週年，COMPUTEX又是台灣的主場，光寶科希望能讓更多人看到台灣的科技肌肉。光寶科在AI資料中心領域布局多年，今年決定擺開陣勢，會在COMPUTEX把所有AI軍備火力全部拿出來。

AI Computex 光寶科 台達電

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