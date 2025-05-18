COMPUTEX科技大咖雲集 聚焦邊緣運算機器人AI新未來

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）即將於5月20日至23日登場，AI教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳打頭陣，明天上午將在台北流行音樂中心進行專題演講，為今年電腦展揭開序幕，除聚焦AI新未來外，輝達海外總部地點，也將成為黃仁勳演講的驚喜亮點。

今年COMPUTEX大會主題為「AI Next」，展出重點聚焦AI人工智慧的未來發展趨勢，包括輝達預計下半年將推出新一代AI伺服器GB300，本次電腦展可望捎來更多動態；另外除了AI伺服器，愈來愈多AI邊緣運算裝置持續開發，今年電腦展也可望有更多新品亮相。

同時，黃仁勳已在公開演說中多次提到AI的發展歷程，從最早的感知人工智慧（Perception AI），到近年的生成式人工智能（Generative AI），接下來代理人工智能（Agentic AI），終極運用則是物理人工智慧AI（Physical AI），也就是人形AI機器人。相關技術推展也是今年COMPUTEX備受矚目的重頭戲之一。

今年COMPUTEX再次眾星雲集，除了黃仁勳19日上午將舉行開幕演說，為大會揭開序幕外，緊接著下午高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（CristianoAmon）登場，介紹說明AI在裝置、汽車、運算等領域的最新應用與生態系發展。

20日開幕日，鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）也將接力舉行專題演說。

其中劉揚偉將分享鴻海在智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台的願景與AI驅動產業轉型。

蔡力行以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型的角色及聯發科的企業願景。

辛里希森則會以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，探討雲端AI到邊緣分散式智慧的真正自主未來。