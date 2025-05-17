遭駭客攻擊、PO出機密圖檔 萬潤急滅火強調內容未涉機密

脫下皮衣、穿上西裝外套，輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳日前難得繫上領帶演講，將輝達Blackwell處理器搬上「沙美投資論壇」的講台，激動地宣布，輝達將協助沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）旗下新創Humain，在沙國建造AI工廠，預計未來5年內部署多達數十萬顆NVIDIA最先進的GPU，運算能力上看500百萬瓦。 沙烏地阿拉伯早在2016年就野心勃勃啟動Vision 2030計畫，將人工智慧（AI）納入國家發展戰略，甚至一度傳出積極探詢台積電前往設廠的可能…

2025-05-17 10:00