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遭駭客攻擊、PO出機密圖檔 萬潤急滅火強調內容未涉機密

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
駭客示意照。圖／ingimage
駭客示意照。圖／ingimage

針對近日部分萬潤科技內部資料遭新興駭客組織「BERT」外流並上傳12張檔案堆圖，萬潤今日緊急澄清表示，經初步調查，相關內容並不涉及營運機密或商業敏感資訊，整體營運維持正常，對客戶服務與訂單交付均無影響。  

萬潤表示，事件發生後，公司即刻啟動資訊安全應變流程，同步導入 EDR（端點偵測與回應）及 SOC（安全運營中心）等防護機制，強化內部監控與資安韌性，確保系統穩定運作。  

萬潤表示，一直以來皆視資安為營運重要環節，平時即定期檢查並持續優化資訊安全措施。此次事件也將納入整體風險管理機制中，進一步提升企業防禦能力與應變效率。  面對高度關注的資訊安全議題，萬潤科技重申將秉持透明與負責態度，守護資訊環境，並與客戶及合作夥伴共同維繫長期信任。

萬潤董事長盧鏡來。圖／聯合報系資料
萬潤董事長盧鏡來。圖／聯合報系資料

萬潤 資安 駭客

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