科技廠法說景氣風向球 伺服器、半導體產業指標

股王信驊（5274）、半導體通路商大聯大、封測大廠力成和電子紙大廠元太等，分別將在19日、20日、21日舉行法說會，外界關注相關廠商即將釋出的最新營運展望，成為代表下半年半導體景氣的重要風向球之一。

以信驊來說，外資看好該公司受惠於美國雲端服務業者（CSPs）持續展現的穩健需求，庫存水位健康，並且中國大陸的提前拉貨情況預期將延續至第2季，有助於支撐該公司的業績表現。

力成執行長謝永達先前曾說，看待本季在記憶體DRAM、NAND Flash需求雙雙復甦，加上AI晶片與車用客戶帶動邏輯需求持續成長，第2季營收將顯著季增，看好第3季再向上，同時也透露自家FOPLP（扇出型面板級封裝）技術已獲得客戶採用，目前良率超預期。

大聯大日前已公布首季財報，在生成式AI迅速發展的挹注下，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加，帶動出貨暢旺，營收、淨利與每股純益等也表現亮眼，超越財測，其中每股稅後純益（EPS）為1.13元。

展望本季，若以新台幣31元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大預估營收為2,100億元至2,200億元之間，毛利率將介於3.6％至3.8％，稅後淨利落在15.41億元至17.83億元間，預估EPS落在0.92元至1.06元間。

元太部分，公司定位2025年為「大尺寸彩色電子紙元年」，正式成為邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。元太原本看好電子紙彩色化帶動各項產品的需求成長，將推升2025年的營運表現呈逐季成長態勢。但美國祭出高額對等關稅後，雖然又有90天豁免期，但市場的不確定性，恐影響今年產品的成長力道及成長幅度。