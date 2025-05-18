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台北電腦展大咖將談AI 輝達執行長黃仁勳19日發表演講

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中鐘惠玲／台北報導
「AI教父」黃仁勳。（路透）
「AI教父」黃仁勳。（路透）

台北國際電腦展即將於20日登場，以「AI Next」為主軸，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位及高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算＆機器人」、「次世代科技」及「未來移動」等三大主題，19日並將由輝達創辦人暨執行長黃仁勳率先發表首場主題演講。

除了黃仁勳，這次電腦展還邀來其他重量級講者，包括高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、聯發科（2454）執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉、恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen等。

劉揚偉提到，在今年的台北國際電腦展，他會以AI為主題，結合鴻海的智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台，加上機器人應用，分享鴻海從製造服務，轉型為平台解決方案的願景。同時，他也預告，這次一定會有神秘嘉賓出現，請大家拭目以待。

這次參展外商包括英特爾、美超微、鎧俠等，台廠包括和碩、雲達、瑞昱、研華、威剛、明碁、台達電等。在台系終端品牌大廠方面，華碩、宏碁將釋出新產品，其中華碩將重點放在AI全產品線，重中之重仍是AI伺服器，而宏碁則聚焦AI PC及智慧解決方案。

另外，COMPUTEX 2025論壇活動將於21日舉行，聚焦於AI生態系與AI應用領域的最新發展，各場次主題包括：AI機器人與邊緣運算應用、生成式AI導入實務應用的經驗，及節能高效的資料中心建置策略、生成式AI再進化、AI資料中心解決方案等。

同時，COMPUTEX 2025的創新與新創展區InnoVEX，也將於20日登場。主辦單位提到，今年InnoVEX邁向十周年，將以更豐富多元的內容及活動，展示前瞻科技與創新能量。

這次InnoVEX展會聚焦AI、綠色科技、智慧移動、半導體應用、次世代通訊等，吸引來自24個國家、近450家新創企業參與。包括比利時、巴西、法國、澳洲、日本、泰國、菲律賓、以色列、波蘭與捷克等十國將籌組國家館，其中泰國館為首次設立。輝達也將透過其新創培育計畫NVIDIA Inception Program，率領16家新創團隊共同參展。

半導體 泰國 綠色科技

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