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萬潤回應資安事件：資料未涉機密 營運正常、防護強化

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

針對資安事件，萬潤（6187）17日表示，資料未涉機密，營運正常，防護已強化，對客戶服務與訂單交付均無影響。

針對近日部分萬潤內部資料遭外部駭客外流的報導，公司指出，經初步調查，相關內容並不涉及營運機密或商業敏感資訊，整體營運維持正常，對客戶服務與訂單交付均無影響。

萬潤進一步說，事件發生後，公司即刻啟動資訊安全應變流程，同步導入（EDR端點偵測與回應）及SOC（安全運營中心）等防護機制，強化內部監控與資安韌性，確保系統穩定運作。

萬潤強調，公司一直以來皆視資安為營運重要環節，平時即定期檢查並持續優化資訊安全措施，此次事件也將納入整體風險管理機制中，進一步提升企業防禦能力與應變效率。

面對高度關注的資訊安全議題，萬潤重申，將秉持透明與負責態度，守護資訊環境，並與客戶及合作夥伴共同維繫長期信任。

萬潤 資安 駭客

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