吳誠文：循台積電模式 拚2026設台灣機器人新創公司

台灣宣示進軍智慧多功能機器人市場。國科會主委吳誠文表示，政府將依循類似當年設立台積電模式，先由經濟部、國科會投資技術研發，工研院、國研院分別設立研究中心，再由國發基金注資成立新創，建立智慧機器人量產能量，估計國發基金持股比例不高於3成，目前業界展現高度興趣，最快明年有望成立首家新創公司。

台積電董事長魏哲家去年在全國科學技術會議中，點名看好多功能機器人是未來重要發展方向，當時身兼行政院科技政委的吳誠文表示，政府將推出智慧機器人相關方案，結合人工智慧（AI）系統應用，以因應健康照護、旅宿餐飲等人力不足問題，以及支援其他政府與民間各種需求。

時隔不到半年，國科會提出「智慧機器人產業推動方案」，預計4年投入新台幣100億元，5年內專業用服務型機器人產值由新台幣40億元擴大至500億元；同時，經濟部與國科會分別導入工研院南分院與國研院法人資源，預計2年推出產品，初期應用於智慧醫療、旅宿餐飲、物流巡檢等領域。另外，國發基金將匡列100億元投資智慧機器人相關新創公司。

談及智慧機器人計畫推動想法，吳誠文接受中央社專訪透露，台灣廠商的強項是硬體製造，也布局工業機器人領域幾十年了，但大多屬於機械手臂相關的零組件。目前，單一功能機械手臂，必須輸入指令才能執行，然而多功能機器人是未來趨勢，國科會將跨部會發展多功能機器人內建AI，目標是可以學習、判斷與溝通，簡單來說，要讓機器人更像一般人。

國際大廠如輝達、特斯拉在各種場合常展示自家開發的多功能機器人，其背後不外乎有台灣廠商參與零組件供應。

吳誠文說，目前台灣大廠都是以代工為導向，與全世界做生意、壯大自身實力，既然台廠已有能量，政府願意出面集結大家。當國科會向業界提出「智慧機器人產業推動方案」想法，廠商有高度興趣。

此項計畫須仰賴國發基金投資，吳誠文不諱言，這是類似當年成立台積電模式，以政府資源為後援，從旁協助產業，雖然政府持股、派任董事代表，但不會主導或干預，估計國發基金出資比例不會高於3成。

吳誠文透露，若既有代工產業的廠商自己出來做，恐怕會讓客戶擔心要來搶生意，因此由政府主導成立新創公司，有望降低客戶疑慮。

吳誠文進一步表示，智慧機器人設計研發基地將設置在台南市六甲區工研院南分院，後續量產製造會在柳營科技工業區，設計、製造基地的地理位置相近，希望藉此形成產業聚落，吸引感測、工具機、電子代工等業者投入。

吳誠文提及，多功能智慧機器人的「大腦」就得靠晶片，台灣正是晶片製造重鎮，國內廠商當然也不能錯過這機會；他已組建晶片台灣隊，除了衛星、無人機，其中一大主軸就是機器人晶片，至於台灣隊參與廠商，「大咖都在裡面」。

吳誠文直言，產業界也對於機器人新創公司抱持高度期待，相信政府投資支持加上民間力量，智慧機器人產業也會成為新一座護國神山。