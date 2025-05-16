快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

遠傳5G滲透率衝「黃金交叉」 年底可望超越4G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
董事長徐旭東（左）與總經理井琪昨天都出席遠傳股東會。記者潘俊宏／攝影
董事長徐旭東（左）與總經理井琪昨天都出席遠傳股東會。記者潘俊宏／攝影

遠傳電信（4904）昨（16）日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Everything」、「Everything is AI」，也可望帶動遠傳5G滲透率穩定成長，年底滲透率破五成，與4G達成「黃金交叉」目標。

遠傳是電信三雄率先登場的股東會，也是遠東集團十家上市櫃公司中，首家舉行的股東會，徐旭東公子徐國安（現任遠東集團創新長暨遠傳董事）現身遠傳股東會，媒體問及接班計劃，徐旭東回應，沒有一定要姓「徐」。

媒體詢問近期關稅戰及台幣升值，徐旭東認為，國際局勢變化太快，沒有人是贏家，期待近期美中談判轉機，可以帶來正向發展，但是只要有流動，就能帶動經濟成長。

遠傳2024年合併總營收突破千億，營收與合併EBITDA創歷史新高，每股純益3.56元，財測達成率115%，創下近11年新高，蟬聯電信業獲利成長王。

徐旭東表示，去年遠亞合併第一年，營收和獲利年成長率、5G滲透率等各重要指標都做到業界第一，並將營運成果回饋給股東，每股要配發3.56元現金股利，盈餘分配率百分百，更恭喜長期投資的股東，因為遠傳表現（營運、股價）不錯。未來，遠傳要以AI強化競爭力，推動營收再成長。

徐旭東表示，5G引領人們進入新境界，AI更是重要趨勢，「AI is Everything」、「Everything is AI」，用戶如果想要馬上感受到5G及AI的功能，馬上就可以去遠傳門市升級，遠傳除內部積極導入AI，更打造「遠傳智靈」，協助企業夥伴轉型升級，更以AI配合政府，打擊詐騙，維護民眾財產安全。

遠傳電信近年合併亞太電信，更擴大投資及異業結盟，遠傳總經理井琪笑說，遠傳「開竅了」，未來要加速投資，拓展數位生活及企業資通訊整合方案的布局。她說，過往遠傳像是一個埋頭耕種的農夫，營運成長都靠自己一點一滴的耕耘。

AI 股東會 遠傳電信

延伸閱讀

「關稅戰影響台南牛肉湯？」議員要求加強「產地」保護

遠傳股東會／董座徐旭東：世界變太快 要加速使用 AI、升級 5G

王者地標橫空出世 遠傳 SKY GARDEN 引領新豪宅概念

遠傳5G 滲透率要衝五成

相關新聞

認為伺服器是必需品 緯創：AI下半年需求還在

代工大廠緯創昨（16）日召開股東常會，董事長林憲銘表示，受到美國總統川普關稅政策影響，客戶提前拉貨，上半年AI伺服器相關...

緯創德州新廠 攻高單價產品

緯創董事長林憲銘昨（16）日表示，緯創已針對關稅可能衝擊進行布局，就像一盤棋局，「這個棋局一開盤，每一個局我們的反應都不...

環球晶加碼美國投資1,215億 董座許秀蘭：德州廠GWA將擴大營運規模

繼全球晶圓代工龍頭台積電喊出加碼投資美國後，矽晶圓大廠環球晶也跟進，在昨（16）日美國德州謝爾曼市新廠GWA開幕會上，董...

環球晶：地緣政治影響 客戶趨保守

矽晶圓龍頭廠環球晶圓董座徐秀蘭昨（16）日直言，當前AI需求持續強勁，可是整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響...

遠傳5G滲透率衝「黃金交叉」 年底可望超越4G

遠傳電信昨（16）日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Ev...

緯創竹北AI廠成功入列「保稅工廠」 創智慧製造新里程碑

代工大廠緯創（3231）16日舉行竹北AI廠保稅工廠的揭牌儀式，並邀請到財政部關務署臺北關關務長黃漢銘、及副關務長許志仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。