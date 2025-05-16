遠傳5G滲透率衝「黃金交叉」 年底可望超越4G
遠傳電信（4904）昨（16）日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Everything」、「Everything is AI」，也可望帶動遠傳5G滲透率穩定成長，年底滲透率破五成，與4G達成「黃金交叉」目標。
遠傳是電信三雄率先登場的股東會，也是遠東集團十家上市櫃公司中，首家舉行的股東會，徐旭東公子徐國安（現任遠東集團創新長暨遠傳董事）現身遠傳股東會，媒體問及接班計劃，徐旭東回應，沒有一定要姓「徐」。
媒體詢問近期關稅戰及台幣升值，徐旭東認為，國際局勢變化太快，沒有人是贏家，期待近期美中談判轉機，可以帶來正向發展，但是只要有流動，就能帶動經濟成長。
遠傳2024年合併總營收突破千億，營收與合併EBITDA創歷史新高，每股純益3.56元，財測達成率115%，創下近11年新高，蟬聯電信業獲利成長王。
徐旭東表示，去年遠亞合併第一年，營收和獲利年成長率、5G滲透率等各重要指標都做到業界第一，並將營運成果回饋給股東，每股要配發3.56元現金股利，盈餘分配率百分百，更恭喜長期投資的股東，因為遠傳表現（營運、股價）不錯。未來，遠傳要以AI強化競爭力，推動營收再成長。
徐旭東表示，5G引領人們進入新境界，AI更是重要趨勢，「AI is Everything」、「Everything is AI」，用戶如果想要馬上感受到5G及AI的功能，馬上就可以去遠傳門市升級，遠傳除內部積極導入AI，更打造「遠傳智靈」，協助企業夥伴轉型升級，更以AI配合政府，打擊詐騙，維護民眾財產安全。
遠傳電信近年合併亞太電信，更擴大投資及異業結盟，遠傳總經理井琪笑說，遠傳「開竅了」，未來要加速投資，拓展數位生活及企業資通訊整合方案的布局。她說，過往遠傳像是一個埋頭耕種的農夫，營運成長都靠自己一點一滴的耕耘。
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