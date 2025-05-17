快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

環球晶：地緣政治影響 客戶趨保守

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

矽晶圓龍頭廠環球晶圓（6488）董座徐秀蘭昨（16）日直言，當前AI需求持續強勁，可是整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響，觀察到客戶對下半年相對保守，公司也密切觀察。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2025年全球半導體矽晶圓出貨量將年增9%，優於2024年的年減3%。徐秀蘭坦言，以景氣來看，目前尚不明朗，但是從環球晶圓手上訂單來看，有感受到偶有急單，可以推估，有些客戶存貨較低。

徐秀蘭點出，現在除了AI穩定強勁外，其他客戶都相對謹慎，惟長期來說，方向和趨勢是正向的，僅短期還看不清，因為尚要需要觀察包括關稅議題定案時間、俄烏戰爭真正結束等，之後可望漸入佳境。

環球晶認為，公司的營運策略，未來將持續聚焦於先進與特殊製程產品的產能擴張，其中，美國新廠的啟用將有助於減緩美國關稅政策變動、對公司營運所帶來的衝擊，並進一步強化北美在地供應鏈實力。

在產業需求後續有機會好轉、美國製造效益顯現加持，加計子公司Siltronic評價損益對獲利的不利影響降低，環球晶對2025年營運展望樂觀，預料將持續受惠產業景氣回溫與全球戰略布局的深化。徐秀蘭評估，半導體市場會逐步回穩，下游部分客戶釋出的訊號因應用而有差異，但逐漸轉趨正向。

半導體 環球晶 矽晶圓

延伸閱讀

俄烏會談落幕…澤倫斯基偕歐洲領袖 與川普舉行電話會議

俄烏談判落幕！雙方將展開「千人大規模換俘」俄方對結果滿意

俄烏會談登場！川普喊話普亭見面解決問題 克宮回應曝光

歐洲領導人齊聚阿爾巴尼亞 俄烏戰爭成首要議題

相關新聞

認為伺服器是必需品 緯創：AI下半年需求還在

代工大廠緯創昨（16）日召開股東常會，董事長林憲銘表示，受到美國總統川普關稅政策影響，客戶提前拉貨，上半年AI伺服器相關...

緯創德州新廠 攻高單價產品

緯創董事長林憲銘昨（16）日表示，緯創已針對關稅可能衝擊進行布局，就像一盤棋局，「這個棋局一開盤，每一個局我們的反應都不...

環球晶加碼美國投資1,215億 董座許秀蘭：德州廠GWA將擴大營運規模

繼全球晶圓代工龍頭台積電喊出加碼投資美國後，矽晶圓大廠環球晶也跟進，在昨（16）日美國德州謝爾曼市新廠GWA開幕會上，董...

環球晶：地緣政治影響 客戶趨保守

矽晶圓龍頭廠環球晶圓董座徐秀蘭昨（16）日直言，當前AI需求持續強勁，可是整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響...

遠傳5G滲透率衝「黃金交叉」 年底可望超越4G

遠傳電信昨（16）日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Ev...

緯創竹北AI廠成功入列「保稅工廠」 創智慧製造新里程碑

代工大廠緯創（3231）16日舉行竹北AI廠保稅工廠的揭牌儀式，並邀請到財政部關務署臺北關關務長黃漢銘、及副關務長許志仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。