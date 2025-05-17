環球晶：地緣政治影響 客戶趨保守

矽晶圓龍頭廠環球晶圓（6488）董座徐秀蘭昨（16）日直言，當前AI需求持續強勁，可是整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響，觀察到客戶對下半年相對保守，公司也密切觀察。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2025年全球半導體矽晶圓出貨量將年增9%，優於2024年的年減3%。徐秀蘭坦言，以景氣來看，目前尚不明朗，但是從環球晶圓手上訂單來看，有感受到偶有急單，可以推估，有些客戶存貨較低。

徐秀蘭點出，現在除了AI穩定強勁外，其他客戶都相對謹慎，惟長期來說，方向和趨勢是正向的，僅短期還看不清，因為尚要需要觀察包括關稅議題定案時間、俄烏戰爭真正結束等，之後可望漸入佳境。

環球晶認為，公司的營運策略，未來將持續聚焦於先進與特殊製程產品的產能擴張，其中，美國新廠的啟用將有助於減緩美國關稅政策變動、對公司營運所帶來的衝擊，並進一步強化北美在地供應鏈實力。

在產業需求後續有機會好轉、美國製造效益顯現加持，加計子公司Siltronic評價損益對獲利的不利影響降低，環球晶對2025年營運展望樂觀，預料將持續受惠產業景氣回溫與全球戰略布局的深化。徐秀蘭評估，半導體市場會逐步回穩，下游部分客戶釋出的訊號因應用而有差異，但逐漸轉趨正向。