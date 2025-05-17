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緯創德州新廠 攻高單價產品

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）董事長林憲銘昨（16）日表示，緯創已針對關稅可能衝擊進行布局，就像一盤棋局，「這個棋局一開盤，每一個局我們的反應都不一樣」，美國德州新廠可生產許多高單價產品，「這個局已經布了」，未來幾年北美會是緯創很大的市場。

林憲銘表示，美國對等關稅進入90天豁免期，90天後會如何發展，沒有人能預測得到，政府也很積極與美方溝通，與其猜測結果會如何，不如先將底子打好，先做好不同的情境規劃。

林憲銘認為，關稅10%可能是最基本的門票，另一個可能是介於10%至20%之間，若超過30%則對台廠不利，對等關稅第一波台灣遭課稅32%，預期溝通後，應該不會高於這個數字，但若在20%上下，影響也會滿大，因此得預作準備。

對於美國布局，林憲銘指出，緯創在美國本來就有廠區，以售後服務與維修為主，也有一座廠專門做工程驗證與小量生產，但無法因應大量生產需求，因此決定設新廠。

緯創 美國 關稅

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