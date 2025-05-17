環球晶加碼美國投資1,215億 董座許秀蘭：德州廠GWA將擴大營運規模

繼全球晶圓代工龍頭台積電喊出加碼投資美國後，矽晶圓大廠環球晶（6488）也跟進，在昨（16）日美國德州謝爾曼市新廠GWA開幕會上，董事長徐秀蘭表示，因客戶對於美國產能需求殷切，GWA將擴大營運規模，預計加碼投資40億美元（約新台幣1,215億元），總投資額達75億美元（約新台幣2,278億元）。

環球晶在GWA開幕典禮後舉行線上記者說明會，徐秀蘭親自說明加碼美國投資計畫。她表示，並不是與美國政府談定特別補助再做的決定，是商業上的決定，主要是客戶潛在需求動能，並判定美國政府會讓產業環境有利於在地製造。

環球晶加碼投資美國

徐秀蘭指出，環球晶德州廠區達142英畝，可供建設六期廠房，目前第一期廠房已完工，工程師已進駐，並開始送樣，3月底出第一批貨，第1季有小量營收挹注，預期今年美國廠營收可望逐季成長。

許秀蘭進一步表示，第一期和第二期廠房預計投資35億美元，美國商務部將補助4.06億美元，預期今年上半年有機會取得第一階段的補助款 新增投資40億美元，將擴建第三期和第四期廠房，4期總產能將達月產100萬片規模。

徐秀蘭強調，第一期和第二期廠能夠獲利，且有客戶需求，環球晶才會展開第三期和第4期投資，新增投資40億美元，並不會排擠環球晶其他地區的投資。

徐秀蘭點出，環球晶布局全球，盡量在地供應，各地投資會視當地客戶需求及總體競爭力而定，包括製造成本、電費、人力及關稅等，政府補助不是唯一考量。