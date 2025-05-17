快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

認為伺服器是必需品 緯創：AI下半年需求還在

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯創董事長林憲銘。記者林俊良／攝影
緯創董事長林憲銘。記者林俊良／攝影

代工大廠緯創（3231）昨（16）日召開股東常會，董事長林憲銘表示，受到美國總統川普關稅政策影響，客戶提前拉貨，上半年AI伺服器相關需求暢旺，相信下半年需求還是會在。

展望後市，林憲銘指出，第1季、第2季客戶需求都很旺盛，AI伺服器相關產品還是必需品，只是客戶怎麼分配交貨時程，現在看起來大家都希望第1季、第2季多交一些，第3季再評估關稅狀況。不過，林憲銘認為，緯創在美國與墨西哥等地都有布局，可稍微減緩客戶快速交貨的壓力，雖不期望客戶下半年需求會像90天豁免期內這麼多，但相信下半年需求還是存在。

緯創總經理林建勳認為，AI伺服器是剛性需求，受關稅的影響相對較小，企業都在進行AI轉型，對AI算力的需求會愈來愈多，上半年跟著客戶有很大的成長，希望下半年也是如此。

筆電方面，林建勳指出，第1季客戶憂心關稅影響，提前拉貨較多，原先預期今年受到疫情期間購買的筆電進入換機潮、微軟Windows 10作業系統停止更新兩大因素推升，筆電出貨量會成長，但目前還要再觀察最終關稅定案，對消費者購買意願造成的影響。

林憲銘說，緯創這幾年不斷努力，調整營運體質，經營一間公司，好的質比量更重要，公司擁有好的質，量體規模也才會跟著起來。

林憲銘坦言，美國政府今年推出關稅政策所帶來的衝擊，遠比過去更複雜，導致企業經營面臨很大的壓力，大家神經都繃得很緊。

林憲銘認為，過去的大同世界、自由貿易體制受到很大挑戰，企業不能只以經貿角度來思考，要將國際之間的地緣政治、國家安全議題納入考量，一定會對營運造成額外的負擔，但台灣本身的市場不夠大，台灣企業要永續經營一定得靠國際市場，要擬出一套能因應長期衝擊的對策。

AI 緯創 關稅

延伸閱讀

美國關稅瘋狂度略降 但川普2.0貿易大戰未了！克魯曼算給你看

美韓將協商！下周就6領域正式展開討論 南韓爭取免除對等關稅

沒降那麼多？美中瑞士談判結果暗藏細節 半導體關稅高達70%

美中關稅暫休兵 中國智庫：建立溝通機制意義大

相關新聞

認為伺服器是必需品 緯創：AI下半年需求還在

代工大廠緯創昨（16）日召開股東常會，董事長林憲銘表示，受到美國總統川普關稅政策影響，客戶提前拉貨，上半年AI伺服器相關...

緯創德州新廠 攻高單價產品

緯創董事長林憲銘昨（16）日表示，緯創已針對關稅可能衝擊進行布局，就像一盤棋局，「這個棋局一開盤，每一個局我們的反應都不...

環球晶加碼美國投資1,215億 董座許秀蘭：德州廠GWA將擴大營運規模

繼全球晶圓代工龍頭台積電喊出加碼投資美國後，矽晶圓大廠環球晶也跟進，在昨（16）日美國德州謝爾曼市新廠GWA開幕會上，董...

環球晶：地緣政治影響 客戶趨保守

矽晶圓龍頭廠環球晶圓董座徐秀蘭昨（16）日直言，當前AI需求持續強勁，可是整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響...

遠傳5G滲透率衝「黃金交叉」 年底可望超越4G

遠傳電信昨（16）日舉行股東會，遠傳電信董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Ev...

緯創竹北AI廠成功入列「保稅工廠」 創智慧製造新里程碑

代工大廠緯創（3231）16日舉行竹北AI廠保稅工廠的揭牌儀式，並邀請到財政部關務署臺北關關務長黃漢銘、及副關務長許志仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。