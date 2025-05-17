認為伺服器是必需品 緯創：AI下半年需求還在

代工大廠緯創（3231）昨（16）日召開股東常會，董事長林憲銘表示，受到美國總統川普關稅政策影響，客戶提前拉貨，上半年AI伺服器相關需求暢旺，相信下半年需求還是會在。

展望後市，林憲銘指出，第1季、第2季客戶需求都很旺盛，AI伺服器相關產品還是必需品，只是客戶怎麼分配交貨時程，現在看起來大家都希望第1季、第2季多交一些，第3季再評估關稅狀況。不過，林憲銘認為，緯創在美國與墨西哥等地都有布局，可稍微減緩客戶快速交貨的壓力，雖不期望客戶下半年需求會像90天豁免期內這麼多，但相信下半年需求還是存在。

緯創總經理林建勳認為，AI伺服器是剛性需求，受關稅的影響相對較小，企業都在進行AI轉型，對AI算力的需求會愈來愈多，上半年跟著客戶有很大的成長，希望下半年也是如此。

筆電方面，林建勳指出，第1季客戶憂心關稅影響，提前拉貨較多，原先預期今年受到疫情期間購買的筆電進入換機潮、微軟Windows 10作業系統停止更新兩大因素推升，筆電出貨量會成長，但目前還要再觀察最終關稅定案，對消費者購買意願造成的影響。

林憲銘說，緯創這幾年不斷努力，調整營運體質，經營一間公司，好的質比量更重要，公司擁有好的質，量體規模也才會跟著起來。

林憲銘坦言，美國政府今年推出關稅政策所帶來的衝擊，遠比過去更複雜，導致企業經營面臨很大的壓力，大家神經都繃得很緊。

林憲銘認為，過去的大同世界、自由貿易體制受到很大挑戰，企業不能只以經貿角度來思考，要將國際之間的地緣政治、國家安全議題納入考量，一定會對營運造成額外的負擔，但台灣本身的市場不夠大，台灣企業要永續經營一定得靠國際市場，要擬出一套能因應長期衝擊的對策。