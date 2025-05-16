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緯創竹北AI廠成功入列「保稅工廠」 創智慧製造新里程碑

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創竹北AI廠保稅工廠今日正式揭牌。緯創新竹廠區／提供
緯創竹北AI廠保稅工廠今日正式揭牌。緯創新竹廠區／提供

代工大廠緯創（3231）16日舉行竹北AI廠保稅工廠的揭牌儀式，並邀請到財政部關務署臺北關關務長黃漢銘、及副關務長許志仁、組長林崇員、簡任稽核馮天縱、課長李家恒等多位貴賓到場，攜手團隊高層共同見證重要時刻，而緯創全球製造總經理賴志忠也親自出馬、到場見證，他除了於致詞時，感謝臺北關對緯創的長期支持，也期盼雙方未來能持續合作，並創造更高客戶價值，帶動在地經濟與產業成長，朝永續經營的目標穩健邁進。

賴志忠坦言，保稅工廠的設立，也象徵緯創在智慧製造與全球供應鏈整合上，再度成功的邁出了關鍵一步。他表示，透過保稅制度的靈活應用，將有助於提高物流效率、降低營運成本，也能增強團隊在未來的國際競爭力。展望未來，他也期許，緯創能持續深耕台灣，深化在地研發與製造能量，導入高階製程與智慧製造技術，打造具全球競爭力的產業生態系統，並以台灣為核心據點，擴展全球營運布局。

據了解，台鏈代工大廠緯創資通股份有限公司成立於2001年，為全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，於北美、歐洲及亞洲各地設有營運據點，提供多樣化及全球化的服務。該公司為專業代工服務廠商，團隊也持續致力於產品的研發設計、製造及服務等方面，而旗下湖口二廠已於109年登記為保稅工廠，為期服務更多的客戶、降低營運成本及提升產業競爭力，緊接著旗下湖口廠也在近年加入了保稅的營運範疇。而竹北AI廠也於今日正式加入保稅工廠，這也代表著團隊的全球布局再次升級。

展望未來，集團總經理林建勳也於今日股東會上分享，當前全球的經濟和政治形勢仍面臨複雜的挑戰，尤其是與貿易關稅有關的問題。不過幸好AI伺服器是「剛性的需求」，因此在遇到關稅的問題時，仍然能維持一定的水準，而如今也有越來越多的企業朝AI轉型，這也提升了市場對算力的需求，自己認為，未來就算關稅問題解決了，整個AI市場也仍會持續的成長，而自己也希望緯創在今年下半年，能夠繼續維持成長。

緯創竹北AI廠保稅工廠今日正式揭牌。緯創新竹廠區／提供
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AI 緯創 關稅

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