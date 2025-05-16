輝達海外總部落腳北市科？業者曝選址藏關鍵問題
輝達（NVIDIA）海外總部選址備受關注，傳出可能落腳台北市南港北士科，或花博園區、松山機場周邊。業者指出，輝達原本辦公室設於內湖科技園區，近期租用的新辦公室則位於南港區。內湖科技園區與南港軟體工業園區目前均已飽和，且南港台電CR1修護處及台鐵調車場等先前被點名的潛在設置地亦已有既定規劃，限制了輝達進一步擴張的空間。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，位於北投士林科技園區（簡稱北士科）的T17與T18基地合計面積達3.89公頃，規劃智慧綠建築與高坪效設計。該園區鄰近華碩、和碩、英業達等大型科技企業，形成完整產業鏈，條件相當符合輝達設置國際企業總部的需求。
張旭嵐指出，北士科除交通便利外，園區規劃完善，具備成為輝達新總部的優勢，若輝達成功進駐，將成為台北市政府、新光人壽與輝達三方共贏的合作典範。
不過，張旭嵐說，北士科T17與T18地塊由新光人壽與台北市政府簽訂地上權合約，存續期間為50年，且須於2027年2月前取得建物使用執照才能完成轉移。如何解決地上權投資逾140億元的費用與提前移轉問題，仍有賴台北市政府積極協調促成。
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