英業達攜三大半導體巨擘 連3天辦五場AI講座秀尖端技術

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將於20日在南港展覽館正式開幕，而代工大廠英業達（2356）16日宣布，團隊將攜手三大半導體業者「英特爾（Intel）、超微（AMD）、博通（Broadcom）」自21日起連3天請來4名高管，以「AI時代伺服器的新標準」、「AI 基礎建設競賽」等題目，連續舉辦五場的專業技術講座，屆時除了將實際分享，英業達集團是如何將三大業界夥伴的技術，實際融入其伺服器設計中，為AI驅動的未來提供創新、高效能的解決方案外，現場也將共同探討AI伺服器領域的最新技術發展、與應用趨勢。

事實上，台北國際電腦展是全球領先的AIoT和新創產業展覽，據主辦單位台北市電腦公會透露，今年「COMPUTEX 2025展」將以「AI Next」作為主軸，展示更多AI 應用和 AI 驅動硬體。而英業達此次參展，也在現場秀出旗下包括「高性能 AI 伺服器、智慧邊緣 AI 解決方案、多樣化的 AI 應用、下一代汽車電子、創新的元宇宙平臺」等領域的多項AI 創新成果，此外，這次大會也將聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，吸引市場投資人的目光。

英業達透露，團隊此次將於5月21日起，連續3天在台北國際電腦展展位上，邀請多位大咖齊聚，並進行多場技術分享，其中，超微（AMD）高級技術顧問陳傑瑞米將於21日以「AI時代伺服器的新標準」為題，現身攤位發表Keynote主題演講會。而該場分享會也將於上午10點30分和下午2點30分連續召開兩次，也讓所有訪客都有機會到場參與，而英業達團隊也將在現場分享，集團是如何將AMD的技術融入其伺服器設計中，並打造出多項「創新、高效能」的解決方案。

英業達也將邀請博通高級客戶經理Joe Luo於23日發表兩場主題演講。第一場將以「人工智慧時代伺服器的新標準」為題在上午10點30分舉行，接著下午2點20分將舉行「人工智慧基礎建設競賽」。屆時團隊將分享如何將博通的技術融入其伺服器設計中，提供創新、高效能的解決方案。也將邀請英特爾銷售應用經理梁艾倫與銷售帳戶經理Carl Chou 在 5 月 22 日發表兩場主題演講。上午場次主要以「英業達高性能加速器/GPU伺服器的超級流體高級冷卻」，該場將於上午10點30分開始，並於下午2點30分以「這就是英特爾在人工智慧上的力量」為題舉辦精彩分享。