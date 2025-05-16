在美矽谷打造全球設計中心 晶睿將聚焦AI、雲端設計

智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，為更深入了解市場需求，優化使用者體驗，在全球科技重鎮美國矽谷打造全球設計中心，聚焦AI與雲端設計，推廣符合在地客戶需求的產品。

晶睿通訊今天舉行線上法人說明會，廖禎祺指出，今年全球經濟充滿挑戰，美國對等關稅政策的不確定性，直接影響供應鏈對市場需求，甚至超越後疫情時代物料的衝擊。

廖禎祺說，將密切關注國際政治與關稅變化，適時動態調整營運策略，並掌握AI與雲端架構，強化營運韌性，提供智慧安防解決方案。

晶睿通訊說明，2025年第1季合併營收新台幣19.7億元，年增25%，除了去年客戶庫存影響出貨基期較低，今年邊緣人工智慧（Edge AI）及雲服務等產品銷售升溫，不論是品牌或代工事業，皆展現AI與雲端的研發實力。

晶睿統計，第1季歸屬於母公司業主淨利新台幣5616.5萬元，基本每股盈餘0.65元。

廖禎祺也說明AI安防解決方案成功案例，包括比利時運動學校KA Beveren布建AI解決方案，運用先進影像技術進行即時分析與偵測，迅速辨識闖入的不明人員，保障校園安全；巴西皇家博物館導入AI解決方案，管控遊客流量與環境智慧監控功能，確保博物館內超過30萬件歷史文物的保存。