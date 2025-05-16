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遠見科技增加在台投資 62億購置智能物流倉

中央社／ 台北16日電

遠見科技今天召開重訊記者會，總經理黃庭洋表示，看好物流倉儲的發展潛力，增加在台投資，今年4月15日召開董事會，通過預計購置不動產，預估總價金新台幣62.44億元，從商用大樓跨足特殊用途的智能物流倉，擬於今年底前取得此物流倉儲中心經營權。

財務長余岳隆表示，目前遠見科技主要營收為租賃服務收入，電子業務相關比重下降，看好物流倉儲的發展潛力，也增加在台投資，且隨著消防法規日趨嚴謹、國土法推動，以及客戶保險需求等因素影響，倉儲業將面臨汰舊換新的調整期，預計未來3至5年內將有一批現代化自動倉儲業者進入市場。

黃庭洋表示，疫情改變民眾生活型態，社群電商崛起，帶動冷鏈物流需求增加，且傳統物流倉儲面臨變革，因此遠見科技自商用大樓跨足特殊用途的智能物流倉，加深租賃事業的廣度。

黃庭洋指出，此筆不動產購置預計總價金為62.44億元，資金來源以私募增資、發行公司債及銀行聯貸為主，地點坐落於桃園市楊梅區，預計今年底前公司將取得此物流倉儲中心的經營權。

他也表示，此投資將有助提升台灣整體供應鏈效能，強化在地服務與物流能力，支援未來持續擴大的業務量，此計畫將在今年股東會中向股東報告。

余岳隆也表示，看好物流市場需求大於供給，此不動產預計今年9月拿到使用執照，目前招租狀況不錯，有不少客戶洽詢中。

營收 股東會

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