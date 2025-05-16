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華碩胡書賓接任台灣智慧城市產業聯盟會長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣智慧城市產業聯盟TSSA會長交接，圖右為第十任會長簡志誠、圖左為新任會長胡書賓。台北市電腦公會／提供
台灣智慧城市產業聯盟TSSA會長交接，圖右為第十任會長簡志誠、圖左為新任會長胡書賓。台北市電腦公會／提供

致力推動全球智慧城市發展的台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solutions Alliance，簡稱 TSSA）於16日召開第54次聯盟會議，完成第十一任會長推舉。經全體出席者無異議通過，由華碩電腦共同執行長胡書賓接任會長職務，並與現任會長中華電信董事長簡志誠進行職務交接，胡書賓於交接後表示，經過十餘年的努力，台灣發展智慧城市及相關產業生態系已建立起全球知名度，未來一年的重點工作，將籌設智慧城市國家隊，期能整合國內產業能量共同合作拓展國際市場。

簡志誠會長任內，成功舉辦第十二屆的智慧城市展暨淨零城市展，今年共計吸引來自全球59國家地區138個城市代表與產業界專家參與，進一步鞏固台灣在智慧城市與淨零轉型領域的國際影響力。簡會長亦積極倡議「智慧城市全球共創」合作理念，打造跨國協作創新模式，展示台灣與全球夥伴攜手邁向高速、節能、無疆界的智慧城市應用與技術量能。同時在能源轉型方面，推動成立虛擬電廠工作小組及助力台灣能源轉型邁向2050淨零目標，為台灣開創新興產業契機。其間也強化跨領域整合，促成多項智慧應用實地落地，深獲業界肯定。

據了解，華碩電腦共同執行長胡書賓在AI、物聯網（IoT）與雲端運算等領域深耕多年，致力於整合軟硬體與服務創新，具備深厚的國際視野與科技產業經歷，長期致力於推動數位轉型與創新應用，帶領企業推動智慧解決方案應用，深耕智慧城市實踐。

他在交接儀式中表示：「很榮幸能接任台灣智慧城市產業聯盟第十一任會長，感謝聯盟成員的信任與支持。在全球數位轉型浪潮與淨零減碳趨勢下，智慧城市已成為推動永續發展不可或缺的關鍵。華碩長期致力於創新科技與永續發展，接任後將結合企業核心能力與聯盟會員的集體力量，聚焦推動兩大重點方向，第一是透過AI 與淨零減碳雙軸驅動，建構現代智慧城市的幸福感及永續發展。第二是推動台灣智慧城市國家隊的整合與壯大，強化產業鏈結與整體輸出能量，引領台灣智慧城市產業走入國際市場，擴大全球影響力，成為具代表性的創新實踐典範。

台灣智慧城市產業聯盟自2014年由台北市電腦公會發起成立，致力推動智慧城市應用落地與跨產業整合。聯盟自2014年舉辦的「智慧城市展」，已成為亞洲規模最大、最具國際影響力的專業展會。2022年起智慧城市展同步前進高雄市，以創新雙城聯辦模式；2023年起增設「2050淨零城市展」，透過與國內外城市連結、分享數位轉型與淨零科技解決方案，加速台灣實現淨零目標的步伐，展現台灣推動數位與綠色雙軸轉型的決心與實踐力。

在新任會長胡書賓帶領下，聯盟將加強與產官學研及國際城市、組織的鏈結，持續以數位與綠色雙軸轉型，建構具全球城市影響力的智慧城市創新生態平台。2026年智慧城市展將於3月17日至21日在台北及高雄同步登場，持續串聯產業、政府與國際資源，展現台灣智慧創新實力與永續城市願景。

智慧城市 華碩

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