輝達、鴻海推動「台灣算力聯盟」支援政府布局主權 AI
因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。國科會16日宣布，由國研院國網中心發起的「台灣算力聯盟」正式成立，並結合超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、鴻海等企業共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。
國科會表示，「台灣算力聯盟」的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步，未來將致力於強化台灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。
國科會指出，「台灣算力聯盟」還將推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國研院國網中心發起，結合AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算(Ubilink.AI)、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等單位共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。
國科會指出，「台灣算力聯盟」為非法人、非營利性質的合作平台，開放具備算力基礎、技術應用或推廣實績的單位參與。
台灣算力聯盟運作初期，將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。
展望全球市場，台灣算力聯盟表示，未來將協助會員所需的關鍵技術，例如自由開源軟體、雲端介面等，推動技術交流與共享，強化算力產業外銷競爭力。未來，聯盟將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐的單位，皆可依成員共識申請加入。
台灣算力聯盟指出，根據啟動大會所討論並共識的聯盟規章，聯盟核心宗旨包括：整合與展示台灣具代表性的算力資源及技術服務資訊；建立平台的對外曝光窗口，促進成員間的能見度與合作媒合；支援政府主權AI、雲端服務及算力布局策略；並致力於擴大算力應用推廣，串聯產業界、學研界與公共單位的多元需求，全面提升台灣在國際舞台上的能見度與競爭力。
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