快訊

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

輝達、鴻海推動「台灣算力聯盟」支援政府布局主權 AI

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「台灣算力聯盟」啟動大會，國研院國網中心張朝亮主任(前排右三)與AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算(Ubilink.AI)、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等代表合影。 圖／國研院國網中心提供
「台灣算力聯盟」啟動大會，國研院國網中心張朝亮主任(前排右三)與AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算(Ubilink.AI)、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等代表合影。 圖／國研院國網中心提供

因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。國科會16日宣布，由國研院國網中心發起的「台灣算力聯盟」正式成立，並結合超微（AMD）、輝達NVIDIA）、鴻海等企業共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。

國科會表示，「台灣算力聯盟」的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步，未來將致力於強化台灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。

國科會指出，「台灣算力聯盟」還將推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國研院國網中心發起，結合AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算(Ubilink.AI)、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等單位共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。

國科會指出，「台灣算力聯盟」為非法人、非營利性質的合作平台，開放具備算力基礎、技術應用或推廣實績的單位參與。

台灣算力聯盟運作初期，將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。

展望全球市場，台灣算力聯盟表示，未來將協助會員所需的關鍵技術，例如自由開源軟體、雲端介面等，推動技術交流與共享，強化算力產業外銷競爭力。未來，聯盟將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐的單位，皆可依成員共識申請加入。

台灣算力聯盟指出，根據啟動大會所討論並共識的聯盟規章，聯盟核心宗旨包括：整合與展示台灣具代表性的算力資源及技術服務資訊；建立平台的對外曝光窗口，促進成員間的能見度與合作媒合；支援政府主權AI、雲端服務及算力布局策略；並致力於擴大算力應用推廣，串聯產業界、學研界與公共單位的多元需求，全面提升台灣在國際舞台上的能見度與競爭力。

AI NVIDIA 輝達 雲端服務 鴻海

延伸閱讀

輝達黃仁勳抵台！親曝「和魏哲家晚餐」 台灣總部地點「這時間」揭曉

輝達落腳士北科？ 議員質疑新光恐成二房東 北市府回應

輝達黃仁勳飛抵台北松山 出機場就幫熱情的粉絲簽名

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

輝達、鴻海推動「台灣算力聯盟」支援政府布局主權 AI

因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。國科會16日宣布，由國研院國網中心發起的「台灣算...

鴻海攜手Robust.AI 合作擴大倉儲自動化機器人製造規模

AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI今日宣布，與全球最大電子製造服務供應商鴻海科技集團建立策略性製造夥伴關係，共同擴...

傳輝達落腳士北科 議員簡舒培批：把北市當盤子

輝達總部盛傳落腳台北市士北科T17、T18，台北市議員簡舒培今在議會質詢時質疑，新光人壽沒有拿到使用執照，就和別人去談轉...

2025 COMPUTEX 廣穎全面展演多元應用

記憶體與儲存產品供應大廠廣穎電通Silicon Power (SP）將於2025 COMPUTEX台北國際電腦展中亮相，...

英業達 VRSTATE 元宇宙相框 以裸眼3D照片、保存美好回憶

英業達（2356）元宇宙技術處邁向全新里程碑。市場傳出英業達將於今年5月20日於台北國際電腦展(COMPUTEX Tai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。