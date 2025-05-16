鴻海攜手Robust.AI 合作擴大倉儲自動化機器人製造規模

AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI今日宣布，與全球最大電子製造服務供應商鴻海科技集團建立策略性製造夥伴關係，共同擴大旗下旗艦產品CarterTM多功能協作型機器人平台的生產規模。透過本次合作，Robust.AI將能加速因應全球客戶日益攀升的需求，同時強化供應鏈與製造體系的韌性。

鴻海科技集團B事業群執行副總經理鄧凡表示，很高興與Robust.AI擴大製造合作，共同加速並擴大全球Carter機器人平台的生產規模。「我們自產品開發初期即與Robust.AI深度合作，為其製造流程的成熟度、可擴展性與可靠性打下穩固基礎，讓客戶對於Robust.AI的獨特倉儲自動化解決方案充滿信心，並能即時在物流營運中看到成效。」

根據Global Market Insights最新報告，全球倉儲自動化市場預計將從2024年的265億美元成長至2034年的1158億美元，年均複合成長率（CAGR）達15.9%。

Research and Markets調查顯示，全球有80%的倉儲設施至今仍未實現自動化，甚至連輸送帶都沒有。雖然AI預期能在多個產業創造效率，但對於物流與製造這類高度仰賴人力的產業而言，仍迫切需要在實體執行力與數位智慧上雙向強化。

Robust.AI的Carter機器人可直接導入現有倉儲作業與人力配置，協助全球製造與物流業者大幅提升生產效率。其具備協作式、軟體定義的彈性功能，可根據不同作業模式，切換為揀貨、點對點運輸或移動式分揀牆等應用，無需新增基礎設施，即可靈活應對不斷變化的營運需求。

Robust.AI日前公布，其Carter機器人於美國拉斯維加斯的DHL倉儲中心完成部署後，僅數周時間，即為原有揀貨作業帶來超過60%的生產力提升。

Robust.AI執行長AnthonyJules表示，「在供應鏈變動與國際關稅日益複雜的情況下，我們與鴻海建立策略製造合作，將有助我們快速交付Carter機器人，協助全球主要物流與製造客戶提升效率與生產力。鴻海在全球製造領域的無與倫比實力，使其成為推動高階製造的最可靠夥伴。我們結合雙方在機器人領域的專業能力，將協助跨國企業更快速、更具成本效益地優化倉儲與物流作業，並以協作型機器人解決方案補強現有工作團隊。」

作為「3+3」發展策略一環，針對機器人的不同運用場域，鴻海打造多元形式的機器人，甚至進一步協助客戶生產機器人產品。本次和Robust.AI合作可視為鴻海在機器人產業，又一里程碑，鴻海工程團隊近幾個月已與Robust.AI密切合作，於美國當地進行Carter機器人的組裝與技術支援，此舉可望在量產擴大後，進一步縮短製造與部署時間。