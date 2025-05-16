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傳輝達落腳士北科 議員簡舒培批：把北市當盤子

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員簡舒培（右）同樣針士北科質詢，地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯（左）回應，前提是不能逾越地上權契約規定。圖／翻攝自網路
台北市議員簡舒培（右）同樣針士北科質詢，地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯（左）回應，前提是不能逾越地上權契約規定。圖／翻攝自網路

輝達總部盛傳落腳台北市士北科T17、T18，台北市議員簡舒培今在議會質詢時質疑，新光人壽沒有拿到使用執照，就和別人去談轉移的事情合理嗎？以後新光收高租金，繳便宜租金給北市，讓北市當盤子？地政局回應，前提不能逾越地上權契約規定；會再與新光人壽洽詢。

簡舒培質詢，T17、T18的所有權人是土開總隊，據傳輝達和新光人壽談判多次，市府有人知情嗎？但是這兩塊地是新光人壽標到地上權，地上權轉讓契約是要蓋好房子、取得使用執照，那新光人壽有拿到使用執照嗎？

地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯說，目前沒有收到相關消息，因為新光都是正常履約繳納權利金、租金，沒有講這件事情。且新光人壽尚未取得使用執照。

簡舒培追問，沒有拿到使用執照和別人談這件事情正常的嗎？北市府可以都不知道嗎？尤其T17、T18標租價格比T16低，有賤租的問題，如今新光人壽沒有積極興建、未取得執照，「現在就這樣當二房東，就給黃仁勳、輝達，北市府不就虧了？」

簡舒培也說，過去北市議員就曾質詢有上市櫃公司有意拿T17、T18移轉，當時市府回應不能。現在市府看到新聞後，不用去問新光人壽？難道沒有逾越法令？「以後新光收很高租金，但是繳便宜租金給我們，北市府是被當盤子？」

范乾峯回應，如果輝達真的有和新光人壽談，基本上屬於民間商業行為，但是就市府立場來說，就是不能逾越地上權契約規定，要移轉就是地上建物蓋好、取得使照，要辦建物第一次登記，然後經過市府同意，才能夠移轉。

范乾峯說，會再與新光人壽履約窗口洽詢，也重申相關合作開發行為，不能違法地上權契約約定，否則用違約方式處理。

北市府 地上權 簡舒培

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