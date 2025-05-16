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2025 COMPUTEX 廣穎全面展演多元應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎聚焦2025 COMPUTEX多元應用場景，從智能應用方案到極致創作全面展演。圖／廣穎提供
廣穎聚焦2025 COMPUTEX多元應用場景，從智能應用方案到極致創作全面展演。圖／廣穎提供

記憶體與儲存產品供應大廠廣穎電通Silicon Power (SP）將於2025 COMPUTEX台北國際電腦展中亮相，攜手業界夥伴展示前瞻技術，積極拓展多元應用市場。

廣穎此次以「NEXT ERA」為主題，全面聚焦工業應用、內容創作與電競三大核心場景。在工業應用方面，廣穎電通以儲存控制與邊緣運算為基礎，提供針對商業客戶的軟硬體整合服務；並同步展示PCIe 2230 E-Key SSD，結合AI邊緣運算平台，開拓儲存技術新局。

因應工業場域對穩定性與長效運作的高需求，廣穎電通將會展出SMART IoT技術，實現SSD設備健康狀態的遠端監控，並能追蹤寫入與重寫週期等關鍵指標，協助用戶預測設備壽命、預防異常故障，大幅提升資料完整性與營運效率。同時，全新FrameSolid技術藉由專業韌體設計，強化SSD存取效率，並維持資料傳送時的穩定度與流暢性。

此外，當產品有新韌體可以提升運作效率時，搭配「FWxpress」遠端管理技術，即使非IT人員也能輕鬆一鍵更新韌體，確保設備隨時保持最佳效能。

面對數位創作與高效能運算的儲存挑戰，廣穎電通展示多款高效能DRAM、SSD與記憶卡產品，全面支援內容創作、遊戲與專業運算應用。此次更與影音暨視訊領導品牌圓剛科技（AVerMedia）聯合展出，整合其最新影音擷取與直播技術，共同打造從拍攝、編輯、擷取到儲存的一站式影音創作解決方案，專為專業創作者量身打造，並展現雙方在數位內容生態系的深度整合。

廣穎電通並針對專業攝影及高畫質創作需求，展出全新CFexpress 4.0「StudioPro」記憶卡，支援PCIe Gen 4x2 介面，提供高達3500 MB/s的讀取速度與3100 MB/s的寫入效能，搭配大容量設計，有效解決高畫質影像素材儲存與傳輸瓶頸，助力創作者專注創作，不再為效能所困。

在電競體驗區，廣穎電通旗下高性能XPOWER系列也展出專為電競玩家、超頻族群與電腦組裝愛好者打造的多款頂尖DDR5記憶體，包括最新Cyclone DDR5 RGB（8000 MT/s）、最先進的CUDIMM模組（速度高達 9200 MT/s），以及專為AMD高階平台設計、具備CL26超低延遲的DDR5 6000 MT/s模組。全系列DRAM搭載高品質鋁製散熱片，支援Intel XMP與AMD EXPO技術，並相容自訂燈效與主機板RGB控制軟體，兼具效能與美感。

同時，廣穎電通也同步展出全線Endura系列 SSD，為市場上唯一擁有完整消費級SSD產品線的品牌。全面採用高耐用TLC解決方案，相較一般QLC設計更具穩定性與使用壽命，特別適合作為系統碟或NAS應用，為消費市場提供兼具速度與可靠性的理想選擇。

SSD 廣穎 電腦展

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