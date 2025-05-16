環球晶德州新廠正式啟用！擬再砸40億美元擴建 總投資上看75億元
全球第三大半導體矽晶圓供應商環球晶（6488）16日於美國德州謝爾曼市（Sherman）舉行12吋晶圓新廠GlobalWafers America（GWA）開幕典禮。董事長徐秀蘭表示，公司將視客戶需求與市場環境，啟動第3、第4期擴建計畫，加碼投資40億美元，使總投資額達到75億美元。
此次新廠啟用，是環球晶繼2022年宣布設廠、2023年首批機台進駐後的重要里程碑。園區占地142英畝，規劃可興建多達六期廠房。目前第1期已完成，並於今年3月底完成首批出貨，預計全年營收將逐季增溫；初期以規格簡單、單價較低的產品為主，預計第3季起陸續導入高單價產品。
對於是否進一步擴建，徐秀蘭強調，公司評估的關鍵在於第1、2期是否能達成獲利，並有穩定的在地客戶需求，例如願意簽訂長約、預付訂單等。她指出：「沒有時間表，但只要條件成熟，就會推進第3、4期建設。」
環球晶此次擴產決策，並非取決於補貼與否。儘管公司已申請美國晶片法案提供的4.06億美元補助，並完成首階段里程碑申報，官方目前反應正向，但徐秀蘭表示，政府補助是投資評估的重要依據之一，卻非唯一因素。公司在評估新投資時，仍以能源成本、人工費用、關稅、匯率、需求強度等「總體競爭力」為首要考量。
她指出，相較台灣、日本等地原有布局，美國過去僅有一座8吋廠及SOI廠，德州新廠將顯著提升當地產能占比。雖新廠折舊壓力較高，但若產能達滿載，將有助改善獲利結構。從客戶反應觀察，已有多家業者表達強烈興趣預訂本地產能，顯示美國在地供應鏈的重要性正在快速上升。
針對產業市況，徐秀蘭表示，AI相關需求仍為市場亮點，但整體仍受地緣政治與經濟不確定性影響，部分客戶提前備貨形成急單，但整體拉貨態度仍偏保守，尤其正觀望美國未來關稅政策的變化。
她強調，環球晶為全球化企業，在美擴產不會排擠其他區域，包括歐洲、亞洲等地仍將依據市場與效益同步推進。未來公司將持續強化「在地供應」策略，為全球客戶提供靈活、高效率的解決方案。
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