快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

英業達 VRSTATE 元宇宙相框 以裸眼3D照片、保存美好回憶

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）元宇宙技術處邁向全新里程碑。市場傳出英業達將於今年5月20日於台北國際電腦展(COMPUTEX Taipei 2025)展出全新技術成果「VRSTATE 元宇宙相框」，該產品為英業達集團旗下首款結合元宇宙技術以及2D轉3D運算能力的「元宇宙終端設備」，也因此引發市場的關注。

根據英業達元宇宙技術處VRSTATE.COM網站透露，這款主要採用「裸視3D技術」，用戶無需再穿戴其他裝置，便可用讓用戶透過自己的雙眼輕鬆的享受最先進的3D顯示效果。

「VRSTATE元宇宙相框」主打企業級及禮品市場客戶。談到新品優勢，相框主要運用了領先業界的光場技術，可突破傳統3D顯示器限制。用戶無需配戴頭盔或眼鏡等額外設備，就能呈現栩栩如生的3D效果，這得益於先進的裸視3D顯示技術，它能精準控制光線傳播，使觀看者獲得沉浸式的視覺體驗。並且該設備內建32GB的儲存空間，可以容納該產品最少可儲存一萬張照片，不僅打破傳統顯示的限制，用戶也只需通過手機掃QR Code便可一鍵配對，輕鬆分享遠距離的照片，相當驚人。

針對2D圖片轉3D的核心技術，英業達元宇宙技術處指出，此相框依托強大的軟硬體研發資源透過AI技術與雲端服務，讓用戶透過手機拍照或從相簿選取圖片上傳至雲端後，AI雲端伺服器運用前沿的機器學習和視覺演算法，對圖片進行深度處理。

相框端即時下載深度圖片後會先進行像素排列組合，再依據深度圖灰階與原始圖進行合成，最後透過高效率的顯示演算法產生3D影像，整個2D至3D的轉換、在用戶網路品質良好情況下, 同步流程不超過50秒，大大提升了使用者滿意度。

此外，這套技術架構具有高度的智慧化與適應性，能針對不同場景、不同類型的2D圖片，智慧優化轉換參數，最大程度還原圖片的立體感與細節，完美呈現其3D魅力。

據了解「VRSTATE 元宇宙相框」主要是透過「光柵膜」來發揮3D的透鏡技術，藉此完成裸視時所看到的「3D影像」，而這項技術除了要具備最新的「硬體」，研發團隊也肩負著相當重要軟體運算的任務。事實上，當用戶掃描QR碼並將影像上傳到雲端運算後，再下載到元宇宙相框只要50秒內即可完成，可為用戶確實的呈現出真實、自然的3D場景，無論身在何處，都能隨時沉浸於立體世界中，透過遠程立即分享家人朋友，沈浸式裸視3D照片，美好記憶深刻一瞬間。

英業達元宇宙技術處表示，該設備還搭載「連網、日期顯示、幻燈片播放功能、多國語言設置等功能、且具有高清的解析度（1200*1920，直立式螢幕）以及60°的3D顯示光場視角，而用戶在實際使用這款元宇宙相框時，透過連接WiFi GPS獲取正確的日期，可以透過選單設定不同的選項，包括當地時間日期、語言及上傳照片。設備操作介面支援中繁、中簡、英文、日文、西班牙文、荷蘭文、義大利文及法文多種語言切換。

此外，該設備具備自動模式，當用戶需要時可以進行重啟或休眠。該設備特別適合用於婚紗攝影、寶寶成長記錄、家人旅遊分享、寵物萌照及餐飲展示，可強調其 ESG環保與實用性。這個產品也可以導入醫療及養生村體系中，透過拍攝與分享照片，改善老人及病患的生活品質，增強家庭成員之間的聯繫，減輕孤獨感。

英業達表示，產品的銷售模式先主打B2B禮品市場，為服務終端客戶，同時也開放官網購買。

英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影
英業達元宇宙相框。記者吳康瑋／攝影

AI 元宇宙 英業達 雲端服務

延伸閱讀

「角頭」宇宙前進大陸！王陽明、張懷秋登四川文化交流

英業達AI伺服器出貨動能續強！B300最快下半年貢獻營收

英業達聚光 第1季 EPS 0.47元

英業達將秀3D元宇宙相框

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

輝達、鴻海推動「台灣算力聯盟」支援政府布局主權 AI

因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。國科會16日宣布，由國研院國網中心發起的「台灣算...

鴻海攜手Robust.AI 合作擴大倉儲自動化機器人製造規模

AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI今日宣布，與全球最大電子製造服務供應商鴻海科技集團建立策略性製造夥伴關係，共同擴...

傳輝達落腳士北科 議員簡舒培批：把北市當盤子

輝達總部盛傳落腳台北市士北科T17、T18，台北市議員簡舒培今在議會質詢時質疑，新光人壽沒有拿到使用執照，就和別人去談轉...

2025 COMPUTEX 廣穎全面展演多元應用

記憶體與儲存產品供應大廠廣穎電通Silicon Power (SP）將於2025 COMPUTEX台北國際電腦展中亮相，...

英業達 VRSTATE 元宇宙相框 以裸眼3D照片、保存美好回憶

英業達（2356）元宇宙技術處邁向全新里程碑。市場傳出英業達將於今年5月20日於台北國際電腦展(COMPUTEX Tai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。