英業達 VRSTATE 元宇宙相框 以裸眼3D照片、保存美好回憶

英業達（2356）元宇宙技術處邁向全新里程碑。市場傳出英業達將於今年5月20日於台北國際電腦展(COMPUTEX Taipei 2025)展出全新技術成果「VRSTATE 元宇宙相框」，該產品為英業達集團旗下首款結合元宇宙技術以及2D轉3D運算能力的「元宇宙終端設備」，也因此引發市場的關注。

根據英業達元宇宙技術處VRSTATE.COM網站透露，這款主要採用「裸視3D技術」，用戶無需再穿戴其他裝置，便可用讓用戶透過自己的雙眼輕鬆的享受最先進的3D顯示效果。

「VRSTATE元宇宙相框」主打企業級及禮品市場客戶。談到新品優勢，相框主要運用了領先業界的光場技術，可突破傳統3D顯示器限制。用戶無需配戴頭盔或眼鏡等額外設備，就能呈現栩栩如生的3D效果，這得益於先進的裸視3D顯示技術，它能精準控制光線傳播，使觀看者獲得沉浸式的視覺體驗。並且該設備內建32GB的儲存空間，可以容納該產品最少可儲存一萬張照片，不僅打破傳統顯示的限制，用戶也只需通過手機掃QR Code便可一鍵配對，輕鬆分享遠距離的照片，相當驚人。

針對2D圖片轉3D的核心技術，英業達元宇宙技術處指出，此相框依托強大的軟硬體研發資源透過AI技術與雲端服務，讓用戶透過手機拍照或從相簿選取圖片上傳至雲端後，AI雲端伺服器運用前沿的機器學習和視覺演算法，對圖片進行深度處理。

相框端即時下載深度圖片後會先進行像素排列組合，再依據深度圖灰階與原始圖進行合成，最後透過高效率的顯示演算法產生3D影像，整個2D至3D的轉換、在用戶網路品質良好情況下, 同步流程不超過50秒，大大提升了使用者滿意度。

此外，這套技術架構具有高度的智慧化與適應性，能針對不同場景、不同類型的2D圖片，智慧優化轉換參數，最大程度還原圖片的立體感與細節，完美呈現其3D魅力。

據了解「VRSTATE 元宇宙相框」主要是透過「光柵膜」來發揮3D的透鏡技術，藉此完成裸視時所看到的「3D影像」，而這項技術除了要具備最新的「硬體」，研發團隊也肩負著相當重要軟體運算的任務。事實上，當用戶掃描QR碼並將影像上傳到雲端運算後，再下載到元宇宙相框只要50秒內即可完成，可為用戶確實的呈現出真實、自然的3D場景，無論身在何處，都能隨時沉浸於立體世界中，透過遠程立即分享家人朋友，沈浸式裸視3D照片，美好記憶深刻一瞬間。

英業達元宇宙技術處表示，該設備還搭載「連網、日期顯示、幻燈片播放功能、多國語言設置等功能、且具有高清的解析度（1200*1920，直立式螢幕）以及60°的3D顯示光場視角，而用戶在實際使用這款元宇宙相框時，透過連接WiFi GPS獲取正確的日期，可以透過選單設定不同的選項，包括當地時間日期、語言及上傳照片。設備操作介面支援中繁、中簡、英文、日文、西班牙文、荷蘭文、義大利文及法文多種語言切換。

此外，該設備具備自動模式，當用戶需要時可以進行重啟或休眠。該設備特別適合用於婚紗攝影、寶寶成長記錄、家人旅遊分享、寵物萌照及餐飲展示，可強調其 ESG環保與實用性。這個產品也可以導入醫療及養生村體系中，透過拍攝與分享照片，改善老人及病患的生活品質，增強家庭成員之間的聯繫，減輕孤獨感。