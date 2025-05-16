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Robust.AI 與鴻海合作 擴大倉儲自動化機器人製造規模

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Robust.AI 與鴻海合作擴大倉儲自動化機器人製造規模。鴻海／提供
Robust.AI 與鴻海合作擴大倉儲自動化機器人製造規模。鴻海／提供

AI 倉儲自動化領導廠商 Robust.AI 今日宣布，與全球最大電子製造服務供應商鴻海（2317）建立策略性製造夥伴關係，共同擴大旗下旗艦產品 Carter™ 多功能協作型機器人平台的生產規模。透過本次合作，Robust.AI 將能加速因應全球客戶日益攀升的需求，同時強化供應鏈與製造體系的韌性。

根據 Global Market Insights 的最新報告，全球倉儲自動化市場預計將從 2024 年的 265億美元成長至 2034 年的 1,158 億美元，年均複合成長率（CAGR）達 15.9%。但是在Research and Markets 調查中，全球有 80%的倉儲設施至今仍未實現自動化，甚至連輸送帶都沒有。雖然 AI 預期能在多個產業創造效率，但對於物流與製造這類高度仰賴人力的產業而言，仍迫切需要在實體執行力與數位智慧上雙向強化。

Robust.AI 的 Carter 機器人可直接導入現有倉儲作業與人力配置，協助全球製造與物流業者大幅提升生產效率。其具備協作式、軟體定義的彈性功能，可根據不同作業模式，切換為揀貨、點對點運輸或移動式分揀牆等應用，無需新增基礎設施，即可靈活應對不斷變化的營運需求。Robust.AI 日前公布，其 Carter 機器人於美國拉斯維加斯的 DHL倉儲中心完成部署後，僅數週內即為原有揀貨作業帶來超過 60%的生產力提升。

Robust.AI 執行長 Anthony Jules 表示 ：「在供應鏈變動與國際關稅日益複雜的情況下，我們與鴻海建立策略製造合作，將有助於我們快速交付 Carter 機器人，協助全球主要物流與製造客戶提升效率與生產力。鴻海在全球製造領域的無與倫比實力，使其成為推動高階製造的最可靠夥伴。我們結合雙方在機器人領域的專業能力，將協助跨國企業更快速、更具成本效益地優化倉儲與物流作業，並以協作型機器人解決方案補強現有工作團隊。」

鴻海科技集團 B 事業群執行副總經理鄧凡表示：「我們很高興與 Robust.AI 擴大製造合作，共同加速並擴大全球 Carter 機器人平台的生產規模。我們自產品開發初期即與Robust.AI 深度合作，為其製造流程的成熟度、可擴展性與可靠性打下穩固基礎，讓客戶對於 Robust.AI 的獨特倉儲自動化解決方案充滿信心，並能即時在物流營運中看到成效。」

作為「3+3」發展策略一環，針對機器人的不同運用場域，鴻海打造多元形式的機器人，甚至進一步協助客戶生產機器人產品。本次和 Robust.AI 合作可視為鴻海在機器人產業，又一里程碑，鴻海工程團隊近幾個月與 Robust.AI 密切合作，於美國當地進行Carter機器人的組裝與技術支援，此舉可望在量產擴大後，進一步縮短製造與部署時間。

AI 機器人 鴻海

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