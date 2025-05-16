因應AI快速拓展 台灣算力聯盟啟動
人工智慧（AI）應用快速擴展，「算力」已成為推動AI技術發展的核心基礎設施。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）攜手多家業者與政府機關，共同成立「臺灣算力聯盟」，宣示全面投入自主可信算力的發展，推動台灣在全球AI競賽中的布局與影響力。
聯盟由國研院國網中心發起，結合包括AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算（Ubilink.AI）、緯謙科技、輝達（NVIDIA）、鴻海科技集團等，展現跨界整合的強大決心。以打造開放性、公私協力的平台為目標，整合算力基礎建設、應用資源與產業需求，推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。
聯盟指出，運作初期，將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。長期更瞄準全球市場與國際競爭，將協助會員掌握並應用關鍵技術，例如自由開源軟體、雲端平台介面、算力資安等領域，促進技術交流與共享，提升台灣在全球算力產業中的能見度與出口競爭力。
國網中心表示，「臺灣算力聯盟」的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步。未來，聯盟將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐之單位，皆可依成員共識申請加入。
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