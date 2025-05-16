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華通低軌衛星商機穩定升溫 泰國新廠拉高貢獻

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華通泰國廠外觀。圖：公司提供
華通泰國廠外觀。圖：公司提供

HDI大廠華通（2313）4月營收達新台幣65.01億元，創歷年同期新高，1至4月累計營收也創同期歷史新高紀錄，延續今年第1季財報亮眼成績。公司表示近期無畏關稅議題的干擾，第2季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品以及低軌道衛星LEO產品出貨暢旺，提升淡季的產能利用率，第2季營運可望延續首季的淡季不淡態勢，低軌衛星應用全年營收占比可望進一步提升至20%。

在2025年華通的LEO低軌道衛星事業領域好消息不斷，4月份有重要美系客戶發射首批低軌道衛星成功，5月份重要美系客戶獲准在中東特定國家提供航空和海事服務，另外當地營運商也與加系衛星客戶之策略夥伴簽署協議，將採用其計畫中的LEO低軌道衛星網路提供頻寬服務。華通泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收貢獻，優化產品結構。法人認為，全球低軌道衛星產業在需求強勁、供給吃緊的狀況下，華通的高端技術以及市占優勢，在衛星用板供應鏈領導地位難以撼動， 將有利於整體毛利率的提升。

華通表示公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，目前更積極跨足系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，未來1至3年，將成為公司下一階段成長的新契機。公司將於近期季度法說會中，對公司第1季的營運表現與產業發展做說明。

華通生產基地主要在台灣桃園、大陸惠州、重慶地區以及泰國，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板以及衛星用板製造商。

泰國 消費 營收 華通

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