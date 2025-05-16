AI軍備戰開打 遠傳井琪：技術選型務實「關鍵在價值實現」

面對全球AI浪潮與企業數位轉型需求加速，全球展開AI算力軍備戰，台灣業者也加速投入算力布局。遠傳（4904）總經理井琪今日出席遠傳股東會，會後接受採訪表示，「技術選型要務實，關鍵在於價值實現」，遠傳的價值是善用AI解決問題，現在除了內部導入，更透過明星級AI應用「遠傳智靈」，賦能十大產業。

井琪指出，生成式AI的成功是多年來矽谷頂尖技術累積的成果，如今開放使用，企業應善用這股動能，加速內部數位轉型。

井琪提醒企業界，「不要被AI浪潮沖昏頭，要清楚自身需求，審慎評估是否真的需要大量算力與資料中心（IDC）投資」。

對遠傳來說，在AI布局上，與微軟等夥伴策略合作是一大關鍵。井琪指出，遠傳目前AI算力與基礎設施主要依賴微軟提供的資源，並未另行在IDC進行投資規劃，「微軟就像是我們的牧場，我們專注在導入技術、解決問題」。

井琪指出，AI應用的真正價值在於落地與實用，例如透過AI自動生成簡報、優化流程，強化資安監控，並協助企業做出更即時的決策。

井琪認為，AI使企業數位轉型的速度增加，促使物聯網、5G需求增加，尤其是需要大連結、即時數據反饋的產業，遠傳樂觀看待。

井琪表示，遠傳布局智慧資通訊四條龍齊發，衝刺「永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合」，2024年智慧資通訊服務營收創歷史新高，合約金額達雙位數成長。

遠傳以明星級AI應用「遠傳智靈」賦能10大產業。，運用生成式AI協助企業提升營運效率、商務變現，用戶橫跨公部門、金融、能源、醫療、校園、港務、製造、運輸、科技、零售等10大產業。以AI為核心建立互動用戶數已破百、2024年相關專案成交金額上看3億，成為助力產業AI轉型的關鍵推手。

此外，永續智慧城市部分，協助台北市導入AI影像交通偵測系統並獲交通部特優獎。