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輝達落腳士北科？ 議員質疑新光恐成二房東 北市府回應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員李柏毅（右）針對輝達總部質詢，財政局長胡曉嵐（左）依合約內容說明。圖／擷取自網路
北市議員李柏毅（右）針對輝達總部質詢，財政局長胡曉嵐（左）依合約內容說明。圖／擷取自網路

輝達總部昨盛傳落腳台北市士北科T17、T18，台北市議員李柏毅今在議會質詢時提醒，目前T17、T18涉及新光集團的地上權爭議，假如輝達真的有意選址，會面臨合約能否轉移？新光成二房東等狀況。北市府回應，契約內容有規範一定要件才能轉移。

李柏毅質詢，據傳輝達總部落腳在士北科T17、T18，但是涉及到新光集團地上權議題，多次鬧得沸沸揚揚。他詢問局處，若輝達假設對該土地有興趣，合約能否轉移？又如果輝達要出資興建，新光等同二房東，這樣合不合法？

產發局長陳俊安回答，當初盤點北市相關資訊給輝達時，就有提到士北科T17、T18已有設定地上權，因此是提供公有土地的現況。財政局長胡曉嵐說，根據地政局土地開發總隊和新光人壽簽訂的契約，契約內容有規範在一定的要件之下才可以轉移。

胡曉嵐說，依照契約裡面規定，規定不能移轉地上權或地上建物全部及一部，但是乙方的新光集團取得本案全部的使用執照，並辦理完成所有權第一次登記後，取得第三人書面承諾繼受各項權利義務，且經甲方的台北市府審查同意者，乙方的新光集團才能將全部一切權利義務、地上建物全部轉移到第三人。

李柏毅說，合約內容顯見是所有有東西都蓋好了才能移轉，所以假設新光違約跟輝達達成新的條件，基本上也是不準，因為市府是標給新光，不是輝達。然而，新光集團日前公告日前公告，新光人壽董事會決議處分資產，「時間點起人疑竇，不知道士北科算不算處分資產之一。」

李柏毅說，特別是新光集團當初得標T17、T18的價格低，屆時直接變成中間商。而新光疑似圖利柯文哲團隊狀況，若處理不慎，說不定從柯市府延燒到蔣萬安市府來。

胡曉嵐補充，依照契約約定，甲、乙雙方在履約時候，乙方有可以終止契約的情況發生後，重新成為沒有地上權的契約狀況下，重新依照規定公開招標，設定地上權。

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