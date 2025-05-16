遠傳開竅了！ 總座井琪：今年加速策略投資

遠傳（4904）過去經營策略以自體有機成長為主，近年合併亞太電信，更擴大投資及異業結盟，包含投資全台最大虛擬貨幣交易平台「MaiCoin」、全台最大生活服務媒合平台「PRO360達人網」，取得思納捷過半股權，強化智慧資通訊布局，井琪笑著說，遠傳「開竅了」，未來要加速投資，拓展數位生活及企業資通訊整合方案的布局。

過往遠傳像是一個埋頭耕種的農夫，營運成長都靠自己一點一滴的耕耘，直到合併亞太電信，推動營收突破千億元，現在遠傳更加速布局轉投資策略。

井琪分享，遠傳最大投資案是合併亞太電信，是租活，很辛苦，但也很值得，未來不會有這麼大規模的投資案，但仍將積極布局，從消費端及企業端雙軌布局，拓展布局，加速成長。

井琪笑著說，靠自己有機成長太慢了，現在是「開竅了」，會強化投資策略的積極度，現在每天腦子裡都有好幾個案子在思考，關鍵在於發展方向醫治且有互補性。

井琪表示，遠傳打造一站式行動生活圈，除了電信服務之外，平台上的生活服務是由遠傳或是遠傳合作夥伴提供，就是我們對客戶的加值，遠傳近期投資的PRO360達人網就是生活服務提供者。

此外，井琪認為，科技發展迅速，與專精不同領域的夥伴合作能發揮綜效，例如遠傳投資的思納捷科技，深耕物聯網與系統管理，物聯網裝置有八百多種，跟遠傳科技基礎加在一起，更有利智慧城市與淨零轉型的推動。