遠傳股東會／徐旭東看關稅戰及匯率：只要有流動 就能帶動經濟成長
遠東集團暨遠傳（4904）董事長徐旭東今日出席遠傳股東會，媒體詢問近期關稅鎮及台幣升值，徐旭東認為，國際局勢變化太快，沒有人是贏家，期待近期美中談判轉機，可以帶來正向發展，但是只要有流動，就能帶動經濟成長。
徐旭東認為，「世界變化太大，我們只能跟著世界腳步前行，但轉述朋友的意見，朋友認為世界變數多，會促使企業升級5G、加速轉型，對遠傳來說是好事」。
徐旭東表示，不管是關稅，還是匯率，對遠傳等電信業來說都「好得很」。
但徐旭東也認為，國際局勢變化很快，關稅戰沒有人是贏家，近期美中談判有出現轉機，期待往正面方向發展，但是只要有流動，就能帶動經濟成長。
以遠傳來看，遠傳總經理井琪指出，遠傳以內需市場為主，受到的影響有限，除了電信服務，遠傳也有新經濟業務，不是單一的依賴性，營運穩健。
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