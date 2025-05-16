華通：囊括低軌衛星4大客戶 今年占比逾20%
HDI大廠華通表示，第2季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品及低軌衛星產品出貨暢旺，華通囊括4大低軌衛星客戶，估今年營收占比可超過20%；不過，新台幣升值會是獲利變動因素，估新台幣每升值1%，營益率影響數為0.5個百分點。
HDI大廠華通4月營收達新台幣65.01億元，與累計前4月營收都創同期歷史新高。
華通表示，近期無畏關稅議題的干擾，第2季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品以及低軌道衛星LEO產品出貨暢旺，提升淡季的產能利用率，第2季營運可望延續首季的淡季不淡態勢。
近期新台幣為營運變動因素，華通推估，新台幣升值1%，對營益率的影響是0.5個百分點。
華通指出，2025年LEO低軌道衛星事業報喜，4月有重要美系客戶發射首批低軌道衛星成功，5月重要美系客戶獲准在中東特定國家提供航空和海事服務，另外當地營運商也與加系衛星客戶策略夥伴簽署協議，將採用其計畫中的LEO低軌道衛星網路提供頻寬服務。
華通囊括4大低軌衛星客戶，在低軌衛星設備領域市占率高達7成，估低軌衛星挹注今年營收占比可超過20%。
全球低軌道衛星產業在需求強勁、供給吃緊的狀況下，華通指出，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收貢獻，優化產品結構。
華通表示，在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，目前更積極跨足系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，未來1至3年，將成為公司下一階段成長的新契機。
華通生產基地主要在台灣桃園、大陸惠州、重慶地區以及泰國，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板以及衛星用板製造商。
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