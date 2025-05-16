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慧榮COMPUTEX 2025 展示採用台積電6奈米新一代控制晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮將於 COMPUTEX 2025 展示新一代 PCIe Gen5 SSD 控制晶片與 USB4 可攜式 SSD 控制晶片。圖／慧榮提供
慧榮將於 COMPUTEX 2025 展示新一代 PCIe Gen5 SSD 控制晶片與 USB4 可攜式 SSD 控制晶片。圖／慧榮提供

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技 今（16）日宣布將於 COMPUTEX 2025 重磅展示其豐富的產品組合，其中包括兩款最新的固態硬碟（SSD） 控制晶片。首款為 SM2504XT PCIe Gen5 DRAM-less SSD控制晶片，具備超低功耗，提供業界領先的每瓦效能；另一款為 SM2324 USB4可攜式SSD控制晶片，為全球首款真正支援 USB4 並內建電力傳輸 (Power Delivery, PD)的單晶片解決方案。

這些創新產品再次展現慧榮科技在 AI PC、遊戲機與行動裝置領域，推動高效能、低功耗SSD解決方案的卓越領導地位。SM2504XT 為 AI 應用的消費級 SSD 提供高效能與低功耗。

SM2504XT 採用台積電先進的6奈米製程技術，提供高達 11.5 GB/s 的連續讀取與 11.0 GB/s 的連續寫入速度，更可達到最高 170 萬 IOPS的隨機讀取與200萬IOPS的隨機寫入性能，且整體SSD功耗低於5W。相較於上一代產品，每瓦效能提升11%，為 PCIe Gen5 消費級SSD控制晶片的能效表現樹立了新標竿。

SM2504XT 支援 PCIe Gen5 x4 及 NVMe 2.0，是AI PC、筆記型電腦及電玩系統中 DRAM-less SSD 的理想選擇，其創新的 SCA (Separate Command Address) 架構能提升15%連續讀取速度。此外，SM2504XT支援最新的3D TLC 和 QLC NAND，全面滿足市場對高效能、低功耗及高性價比 SSD 解決方案的迫切需求。

SM2324 是業界首款具備原生 USB4 支援，並內建電力傳輸的單晶片可攜式SSD 控制晶片。提供高達 4,000MB/s 連續讀寫速度，針對 3D TLC 和 QLC NAND 進行優化，並支援高達 32TB 的儲存容量。單晶片架構可大幅降低 BOM（物料清單）成本並簡化設計，協助 OEM 客戶加速開發小巧高速的可攜式儲存裝置，進而縮短產品上市時程。

慧榮終端與車用儲存事業部資深副總段喜亭表示：「慧榮科技致力於開發兼具卓越效能與超低功耗的SSD 控制晶片解決方案。SM2504XT 樹立了 PCIe Gen5 消費級SSD每瓦效能的新標竿，SM2324 則透過高度整合的USB4單晶片設計，重新定義了可攜式儲存技術。這些技術展現我們持續協助客戶打造更快、更輕巧且更節能的次世代 SSD 應用的承諾。」

慧榮也將於 COMPUTEX 2025 展示完整的控制晶片解決方案，涵蓋車用、AI 智慧型手機、資料中心／企業級 SSD，以及高效能顯示介面等應用場景。這些創新產品可廣泛支援從智慧汽車、邊緣裝置到雲端基礎建設與沉浸式使用者體驗等各類 AI 應用。

SSD 控制晶片

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