慧榮COMPUTEX 2025 展示採用台積電6奈米新一代控制晶片

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技 今（16）日宣布將於 COMPUTEX 2025 重磅展示其豐富的產品組合，其中包括兩款最新的固態硬碟（SSD） 控制晶片。首款為 SM2504XT PCIe Gen5 DRAM-less SSD控制晶片，具備超低功耗，提供業界領先的每瓦效能；另一款為 SM2324 USB4可攜式SSD控制晶片，為全球首款真正支援 USB4 並內建電力傳輸 (Power Delivery, PD)的單晶片解決方案。

這些創新產品再次展現慧榮科技在 AI PC、遊戲機與行動裝置領域，推動高效能、低功耗SSD解決方案的卓越領導地位。SM2504XT 為 AI 應用的消費級 SSD 提供高效能與低功耗。

SM2504XT 採用台積電先進的6奈米製程技術，提供高達 11.5 GB/s 的連續讀取與 11.0 GB/s 的連續寫入速度，更可達到最高 170 萬 IOPS的隨機讀取與200萬IOPS的隨機寫入性能，且整體SSD功耗低於5W。相較於上一代產品，每瓦效能提升11%，為 PCIe Gen5 消費級SSD控制晶片的能效表現樹立了新標竿。

SM2504XT 支援 PCIe Gen5 x4 及 NVMe 2.0，是AI PC、筆記型電腦及電玩系統中 DRAM-less SSD 的理想選擇，其創新的 SCA (Separate Command Address) 架構能提升15%連續讀取速度。此外，SM2504XT支援最新的3D TLC 和 QLC NAND，全面滿足市場對高效能、低功耗及高性價比 SSD 解決方案的迫切需求。

SM2324 是業界首款具備原生 USB4 支援，並內建電力傳輸的單晶片可攜式SSD 控制晶片。提供高達 4,000MB/s 連續讀寫速度，針對 3D TLC 和 QLC NAND 進行優化，並支援高達 32TB 的儲存容量。單晶片架構可大幅降低 BOM（物料清單）成本並簡化設計，協助 OEM 客戶加速開發小巧高速的可攜式儲存裝置，進而縮短產品上市時程。

慧榮終端與車用儲存事業部資深副總段喜亭表示：「慧榮科技致力於開發兼具卓越效能與超低功耗的SSD 控制晶片解決方案。SM2504XT 樹立了 PCIe Gen5 消費級SSD每瓦效能的新標竿，SM2324 則透過高度整合的USB4單晶片設計，重新定義了可攜式儲存技術。這些技術展現我們持續協助客戶打造更快、更輕巧且更節能的次世代 SSD 應用的承諾。」

慧榮也將於 COMPUTEX 2025 展示完整的控制晶片解決方案，涵蓋車用、AI 智慧型手機、資料中心／企業級 SSD，以及高效能顯示介面等應用場景。這些創新產品可廣泛支援從智慧汽車、邊緣裝置到雲端基礎建設與沉浸式使用者體驗等各類 AI 應用。