達明攜手輝達、雲達 電腦展秀智慧工廠 AI 檢測方案

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人16日宣布，今年COMPUTEX將攜手雲達科技與輝達（NVIDIA），展出一項結合AI協作機器人、數位孿生模擬的智慧檢測解決方案，現場重現未來智慧工廠從規劃、導入到優化的完整過程。

達明表示，在導入自動化設備前，企業最關心的問題往往是：「檢測點位是否精準？手臂行程是否有足夠空間？Cycle Time能否達標？」達明機器人透過 NVIDIA Omniverse 建構高保真數位孿生工廠場景，提前模擬協作機器人的運動軌跡、視覺點位與動作，協助用戶在部署前即完成全流程驗證，大幅降低現場試錯與停機風險，真正實現「零接觸導入」。

此次展示結合了達明機器人自研的 「Flying Trigger 飛拍檢測」技術，能在工件持續移動的狀態下，搭配AI演算法與高速攝影，即時完成缺陷辨識與品管作業，打造無需停機的智慧品檢流程。根據實際導入案例，該系統平均可為客戶 縮短40–50%的檢測時間，顯著提升 cycle time 與產線整體效率。

不僅如此，此技術更被成功應用於伺服器等精密製造場域，有效降低人為誤判與人工成本，是高速、穩定、可擴展的巡檢最佳解方。藉由 Omniverse 與飛拍技術的強強聯手，達明機器人展現了其在智慧工廠規劃、部署與落地的整合能力與技術領先。

達明指出，傳統AI視覺模型仰賴大量實拍資料，面臨建模成本高、樣本多樣性不足等瓶頸。達明機器人導入Omniverse 生成的虛擬圖像與異常場景，大幅縮短模型開發週期。

例如，透過模擬異常插拔、燈號異常、風扇傾斜或線材鬆脫等情境，系統可在不依賴實體樣本的情況下完成高品質模型訓練，讓AI模型在初期部署階段即具備穩定與準確的表現。

達明指出，這樣的資料驅動流程不僅節省建模成本，也體現了達明機器人在AI工業應用上的自主創新與高度適應力。

達明表示，「從數位孿生模擬、虛擬資料訓練到智慧邊緣運行，達明機器人攜手NVIDIA與QCT打造的不只是解決方案，而是智慧製造的新標準。透過實際應用驗證，我們展現了AI Cobot 如何結合 Omniverse，實現高效率、高穩定的巡檢自動化」。

未來，達明機器人將持續以AI協作機器人為核心，推動工廠現場從自動化邁向智慧化，為產線帶來更高的預測力、彈性與決策效率。