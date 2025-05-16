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宜鼎 Computex 2025 聚焦產業AI應用 打造邊緣AI落地解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎於 Computex 2025 聚焦產業AI應用， 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案。圖／宜鼎提供
宜鼎於 Computex 2025 聚焦產業AI應用， 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案。圖／宜鼎提供

宜鼎國際（Innodisk）迎接成立20週年，於 COMPUTEX 2025 以「Architect Intelligence」為核心，展出涵蓋記憶體與儲存、相機模組、擴充卡與 AI 平台的多元產品線，並整合打造出地端 LLM 智慧助理、物流包裝辨識、重型機械預警、融合辨別式與生成式 AI 的車輛辨識等完整應用，充分體現宜鼎客製化優勢，以及從元件、異質平台到應用端的整合實力，亦見證宜鼎從工控儲存供應商蛻變為AI解決方案夥伴的轉型里程碑。

宜鼎表示，公司深耕邊緣 AI多年，不僅將 AI 導入工控領域，更鎖定多元垂直市場的應用，銜接 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際大廠技術架構，打造支援異質平台的 AI 運算解決方案，展現生態系協作成果。

宜鼎看準 AI 視覺的產業應用潛力，宜鼎推出 MIPI、GMSL2、USB 介面相機模組，具高度平台相容性，從樹莓派（Raspberry Pi）、工業電腦到 AI 伺服器皆可靈活整合，全面強化視覺感測於邊緣裝置端的部署效率。因應 AI 衍生的巨量資料處理需求，宜鼎亦投入研發 MRDIMM、CXL 等高頻寬記憶體及 PCIe Gen5 EDSFF SSD，不僅佈局邊緣端，更積極推進企業伺服器與資料中心應用、開創新局。

宜鼎並偕同生態系夥伴及集團子公司安提（Aetina）技術合作，打造 APEX 系列邊緣AI運算平台，可針對不同的 AI 算力需求、應用複雜度與垂直場域特性，提供從入門到進階的完整支援。

此次展示的「地端 LLM 智慧助理」，呼應企業對資料自主管理的需求，以高算力的 APEX-X100 邊緣 AI 運算平台，搭載宜鼎自主開發的 AccelBrain LLM（大語言模型）軟體工具，透過易上手的地端 LLM 解決方案為範例，為企業演示如何便捷導入 AI 改善內部流程、提升對外服務與業務拓展。

另一款展出的「AI 包裝辨識解決方案」，則採用 APEX-E100 平台，提供執行「辨別式 AI」所需的基礎算力，讓企業在兼顧效能與合理成本的前提下，將 AI 應用無痛導入至現有作業流程中，實現智慧化升級的第一步。此外，針對在有限空間內需要高階算力的邊緣 AI 伺服器應用，則可透過 2U 短機身設計的 APEX-S100，為邊緣環境提供兼具高效能、高擴充彈性及緊湊尺寸的運算解決方案。

AI 伺服器 相機模組

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