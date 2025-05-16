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宜鼎與研華協力打造重型機械現場的AI視覺應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎國際董事長簡川勝。圖／聯合報系資料照片
宜鼎國際董事長簡川勝。圖／聯合報系資料照片

電腦視覺相關應用，可謂目前 AI 領域顯學。宜鼎（5289）看好作為視覺感測第一線的相機模組，在邊緣裝置端具有極大發展潛力，自主組建完整的相機開發團隊，並延伸出涵蓋 USB、MIPI、GMSL2 等主流規格的嵌入式相機模組陣容。宜鼎相機模組具備廣泛的平台支援性，透過客製 Driver 與轉接板，從廣受開發者歡迎的微型電腦樹莓派、工業電腦、到搭載加速卡的高算力AI伺服器，皆可搭配應用。

宜鼎也與研華智能移動與強固邊緣AI運算事業處合作，深耕AI視覺應用。現場展出針對礦車、建築工程車、農耕機具等垂直市場打造的「智慧重工機具視覺感測解決方案」，以呼應大型機具施作現場對安全性的即時需求。雙方團隊克服技術挑戰，於移動邊緣AI平台上整合進多達 16 路的宜鼎 GMSL2 相機，將其安裝在大型重工機具內外；並透過 GMSL2 支援長距離及高速影像傳輸的特點，收集現場影像資料，即時傳送至研華 TREK & REX 邊緣AI平台。藉以迅速辨識範圍內的人車異常行為、並提出警示，以爭取足夠反應時間。

宜鼎也透過現場 Live demo 展示旗下產品線對多元平台的高度支援性，其中包括與 Qualcomm 合作打造的「車輛AI辨識安防解決方案」。該方案採用 Qualcomm Dragonwing IQ9 邊緣AI運算平台，運用內建 NPU，高效執行融合了 VLM（視覺語言模型）與 GAI（生成式AI）的多模型運算，可搭配相機擴充模組，即時辨識場域內車輛的製造商、型號與顏色（MMC）、或用於追蹤車輛行蹤；且所有推論皆在邊緣AI 裝置端完成，無須仰賴雲端，即可實現智慧城市所需的即時決策能力。

宜鼎並同步展示Intel Core Ultra Series 2（代號 Arrow Lake-H）全新參考套件（Reference Kit），於平台開發初期即率先整合了宜鼎獨家 MIPI over Type-C 相機模組、CSODIMM 記憶體與 Gen4 SSD 等關鍵零組件，提供無縫整合與高度擴充彈性。

宜鼎表示，面對傳統 MIPI 相機整合的複雜挑戰（如訊號設計、韌體調校、驅動開發等）；宜鼎憑藉深厚的技術整合實力，在此參考套件中預先完成 MIPI over Type-C 相機的最佳化支援，大幅降低客戶的開發門檻與整合複雜度。未來客戶採用此套件開發終端產品時，無須在相機整合上投入額外研發資源，即可輕鬆擴展 AI 視覺應用。此完整方案不僅體現宜鼎與 Intel 的深厚技術夥伴關係，更為期望率先導入新一代Intel運算平台、搶攻AI先機的產業客戶，提供加速產品開發與上市（Time-to-Market）的關鍵途徑。

AI Intel 相機模組

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