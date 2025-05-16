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南台灣房價飆漲！南部人被迫往低總價移動 購屋預算下修

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
示意圖。圖／台灣房屋
示意圖。圖／台灣房屋

台灣房屋根據內政部實價資料統計，今年第1季高雄與台南市中古屋熱門成交總價帶，已從500萬到1000萬元區間，雙雙下修至500萬元以下為交易主力，其中，高雄總價500萬元以下成交比例，比去年同季增幅逾1成，增幅比台南還明顯，反觀其他中高總價物件，交易比例均比去年同季縮減，顯見房價高漲下，只有低總價帶物件讓人下得了手。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都受惠南科、台積電（2330）等產業建設效應，帶動近年房價飛高，如高雄楠梓等熱區，房價更是連翻兩倍，然而民眾薪資漲幅未能跟得上房價，首購族、年輕家庭想買房只能迫使「往低總價移動」，且近期受限貸令卡關，核貸成數保守，購屋族不得不下修總價預算，以利降低自備款負擔。而總價500萬以下在高雄仍以老公寓華廈居多，公設比低CP值高，長遠來看，又有危老都更潛力，吸引小資族或置產族入手。

李家妮指出，中高總價物件多為置產型買方與換屋族的主力區間，今年Q1投資市場轉冷，尤其高雄受台積電設廠效應，熱得快也冷得快，高端置產族也轉趨保守觀望，連帶影響中高總價產品交易縮減。

反觀台南市，2000萬元以上中高總價物件成交比例，相比去年Q1，微增了0.8個百分點，也為南二都中高總價市場增添亮點。

台灣房屋成大東豐加盟店店長曾嘉晟表示，台南近年購屋偏好轉向大樓產品為主力，同時台南豪宅門檻可謂六都最親民，總價3、4千萬元就可入主市區地段佳、機能優、屋齡新穎、具高規管理的豪宅大樓，因而頗受中高端客群青睞，進而推升中高總價交易比例。

曾嘉晟表示，目前南二都預售或新屋兩房小宅，總價已來到千萬元上下，對資金有限的購屋族來說，低總價物件相對更受青睞，然而，以台南目前市場行情，500萬元以內想入主市區地段，可能多為30~40年兩房大樓華廈或4、5樓健身公寓產品為主，像是永康區復華商圈、中西區武聖夜市等商圈，還有機會以總價500萬元左右卡位。

資料來源／台灣房屋
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台積電 房價

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