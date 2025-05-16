台灣玳能攜手興能高 打造次世代智慧能源平台

因應全球能源轉型與產業智慧化的快速演進，專注於智慧能源管理系統開發的台灣玳能（Dynabook）與致力於儲能管理硬體研發的興能高，正式宣布展開深度策略合作。雙方整合自身軟體與硬體領域的優勢技術，共同打造一套高整合性、高彈性的次世代智慧能源解決方案，為企業能源管理與碳中和目標注入創新動能。

雙方將以 dynaConnect Energy 智慧能源整合平台為核心，整合能源管理系統（EMS）、功率調節系統（PCS）與儲能管理系統（BMS）等關鍵技術與設備，實現軟硬體無縫串聯。平台功能透過圖像化介面直觀呈現，包括：用電趨勢儀表板、電費預估看板、儲能系統操作介面與 AI 用電優化建議模組，全面落實從「感測 → 傳輸 → 分析 → 控制 → 優化」的智慧化全流程管理。

透過Dynabook在能源數據分析與AI優化演算法的深厚技術，以及興能高於儲能控制模組與硬體通訊協定上的專業實力，雙方將聯手打造「軟硬體整合、模組化設計」的智慧能源平台，加速產品商用化進程，並協助更多產業用戶實現節能減碳、強化能源韌性，目前整合方案已進入驗證階段，預計於今年 Computex 正式對外發表。

在此次深化合作前，雙方已於昆山興能高工廠全區完成導入 dynaConnect Energy能源管理系統 ( EMS ) 升級計畫，成功實現數據自動化收集與智慧分析，可自動收集高精度的用電數據，並透過即時數據分析與可視化數據呈現，提供更智能的能源決策支持，大幅優化能源使用效率。將過去傳統人工抄表作業轉為數位化管理，釋放 100% 抄表人力，每週節省約 2.5 人天、年均釋放高達 130 人天的管理精力，使員工能將精力投入於更具價值的工作任務。

同時管理者可即時掌握用電趨勢、異常警示及電費預測，並根據AI 演算法協助昆山興能調整用電策略，降低電網損耗與不必要的電力支出，如：冰機使用壽命提升 15%，預期未來維修成本可望降低 10%。同步推動能源管理數位化進程與智能電網發展，協助減少不必要的能源浪費，節能減碳成果顯著，以2025年4月為例，單月節電達 7,940 kWh，預估年節電量將達95,280kWh，，等同年減碳45,258公斤，具體展現企業數位轉型與節能減碳的雙重成果。

台灣玳能副總經理曹杞龍表示：「這次合作是能源科技與資通訊產業跨界整合的典範。藉由結合雙方多年累積的研發經驗與場域應用實績，我們有信心提供市場一套真正可落地、可持續的智慧能源解決方案。」

興能高總經理謝祥豪則強調：「智慧儲能將是未來能源系統不可或缺的一環。我們很高興能與台灣玳能共同開發出整合性強、彈性高的系統架構，幫助企業在能源轉型的路上走得更快、更穩。」

透過此次合作，雙方不僅實現技術與資源整合，更展現推動智慧能源標準化與商業化的決心。未來將以「智慧能源數據平台」為中心，打造出可快速部署、低維運成本、高運行效益的一站式能源管理解決方案，協助產業邁向低碳永續的新未來。