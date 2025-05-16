微星2025年度榮獲多項 Red Dot 設計大獎肯定
全球電競與AI運算領導品牌微星科技（2377）於2025年「Red Dot Design Award」紅點設計大獎中，一舉奪下筆記型電腦、主機板、電源供應器與商用迷你電腦等多項產品類別殊榮。此獎項為全球最具指標性的設計獎之一，評選標準涵蓋創新性、功能性、形式品質與永續性，MSI的獲獎代表其在產品設計美學、使用者體驗與功能整合上的國際級表現，再次印證品牌在AI PC與高效能運算時代的設計領導地位。
微星科技行銷副總經理程惠正表示：「設計不僅是產品外觀，更是使用者體驗與品牌價值的關鍵展現。我們致力於將設計語言與技術創新深度結合，讓每一款MSI產品不只具備卓越效能，也能回應市場對質感、功能與永續的高度期待。」
MSI Venture 系列是一款為創造力賦能的強大 AI 個人電腦，結合了可靠設計與尖端 AI 技術。此系列專為學生、專業人士與日常使用者設計，提供先進科技與可負擔價格，並具備可選配的獨立顯示卡以提升效能。提供多種螢幕尺寸與配置，Venture 系列旨在以更高智慧、更快速度與更強多功能性支援現代工作流程。
PRO DP80 系列以其卓越的工業設計獲得肯定，將簡約美學與實用功能完美結合。其輕巧外型與俐落線條，自然融入現代家庭與辦公環境，既是一項強大工具，也是一件時尚裝置。除了優雅外觀，PRO DP80 系列在效能上同樣表現卓越，支援 NVIDIA® GeForce RTX 顯示卡，可實現順暢多工處理與高效內容創作。可選配的隱藏式光碟機設計，在不破壞整體美感的前提下增加便利性。多樣的 I/O 埠設計，方便用戶連接各種裝置與螢幕。不論在家或辦公室，PRO DP80 系列皆能完美平衡風格與效能。
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